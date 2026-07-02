به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد نونهالان قهرمانی مازندران با حضور ۸۳۰ کشتی‌گیر از شهرستان‌های مختلف استان به میزبانی نوشهر شامگاه پنجشنبه در حال برگزاری است.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعدادهای برتر کشتی، تقویت ورزش پایه و فراهم کردن زمینه رشد نسل آینده قهرمانان این رشته برگزار شده و مورد استقبال گسترده ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها قرار گرفته است.

همزمان با برگزاری این مسابقات، آیین تجلیل از جهان‌پهلوان عبدالله قمی نیز برگزار شد که در آن از سال‌ها تلاش و خدمات این پیشکسوت عرصه کشتی و ورزش استان قدردانی شد.

مازندران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشتی کشور، هر ساله میزبان مسابقات مختلف در رده‌های سنی گوناگون است و برگزاری این رقابت‌ها نقش مهمی در استعدادیابی و معرفی چهره‌های آینده کشتی ایران دارد.