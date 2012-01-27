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۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

امجدیان اعلام کرد:

مسابقات قهرمانى کشتی ساحلى در قشم برگزار می شود

مسابقات قهرمانى کشتی ساحلى در قشم برگزار می شود

قشم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی قشم از برگزارى رقابت‌های قهرمانی کشتی ساحلی (لوچو) به مناسبت ایام مبارک دهه فجر طی روزهای 12 تا 14 بهمن ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امجدیان ظهر جمعه در نشست مطبوعاتی گفت: براساس درخواست فدراسیون ورزش روستایی و عشایری  کشور، جزیره قشم با داشتن پتانسیل هاى ویژه در انجام مسابقات ساحلى و توسعه ورزش هاى بومى و محلى به عنوان مکان برگزاری دومین دوره مسابقات کشتی ساحلی (لوچو) انتخاب شده است.

وی ادامه داد: این مسابقات با حضور تیمهایی از 28 استان کشور و در سه رده سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود که هیئت کشتی منطقه آزاد قشم نیز آمادگی خود در برای حضور در این دوره از مسابقات اعلام کرده است.

رئیس هیئت کشتی منطقه آزاد قشم یادآور شد: دور نخست این مسابقات به میزبانی استان مازندران برگزار شد و در حال حاضر دومین دوره نیز به میزبانی منطقه آزاد قشم برگزار خواهد شد.

امجدیان در پایان با اشاره به پیشگام بودن سازمان منطقه آزاد در راستای رشد و بالندگی ورزش از حمایت مدیرعامل  سازمان منطقه آزاد قشم و همچنین تلاشهای رئیس اداره ورزش و جوانان قشم در خصوص برگزاری این دوره از مسابقات تقدیر کرد.

این مسابقات به منظور انتخاب تیم ملی کشتی ساحلی ( لوچو) کشور برای اعزام به مسابقات ورزش‌های ساحلی جهان و همچنین رقابت هاى آسیایى سال آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1518255

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