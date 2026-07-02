اثر جدید کارلوس لطوف برای وداع با رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس لطوف کاریکاتوریست برزیلی که از جمله هنرمندان کاریکاتوریست جبهه مقاومت محسوب می‌شود، برای وداع با رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، اثری جدید خلق کرد.

سبک آثار کارلوس لطوف را می‌توان در قالب «هنر فعال‌گرایانه» یا «کارتون سیاسی انتقادی» تعریف کرد. آثار او بیش از آنکه صرفاً به دنبال زیبایی‌شناسی باشند، به دنبال انتقال یک پیام سیاسی صریح و تکان‌دهنده هستند.

سبک کارلوس لطوف، ترکیبی از گرافیک مدرن، کاریکاتور سیاسی تند و تیز و دغدغه‌های انسانی است. هنر او نه برای تزیین، بلکه برای بیدار کردن مخاطب و اعتراض به نظم موجود جهانی طراحی شده است.