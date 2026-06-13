به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس لطوف هنرمند و کارتونیست برجسته برزیلی همزمان با آغاز جام جهانی فوتبال در آمریکا، نسبت به عملکرد ترامپ و خاموشی قدرت‌های جهانی در مواجهه با حملات به غزه و لبنان واکنش نشان داد.

او همچنین، در چند اثر اخیرش، مستقیماً ترامپ و عملکرد او را هدف قرار داده و درباره حمله به ایران و لبنان، عکس‌العمل نشان داده است. همچنین این کارتونیست برزیلی خاموشی قدرت‌های جهانی در برابر حملات به غزه را نیز به تصویر کشیده است.

آثار کارلوس لطوف بیشتر به دلیل ماهیت سیاسی، انتقادی و فعال‌گرایانه شناخته می‌شوند. آثار لطوف صرفاً جنبه تزئینی ندارند، بلکه ابزاری برای مبارزه و اعتراض هستند.

محورهای اصلی آثار او، ضد امپریالیسم (نقد شدید سیاست‌های خارجی کشورهای قدرتمند به‌ویژه ایالات متحده و استعمار مدرن)، حمایت از مظلومان (او تمرکز ویژه‌ای بر حقوق اقلیت‌ها، فقرا و کسانی دارد که تحت ستم هستند)، قضیه فلسطین (یکی از شناخته‌شده‌ترین موضوعات در آثار او، نمایش مظالم علیه فلسطینیان و حمایت از مقاومت آنها در برابر اشغالگری است) و حقوق بشر (پرداختن به مسائلی مانند زندان‌های سیاسی، شکنجه و نابرابری‌های اجتماعی در برزیل و سراسر جهان) است.

سبک بصری آثار لطوف به گونه‌ای طراحی شده که پیامش سریع، مستقیم و تکان‌دهنده باشد. او اغلب از پالت رنگی محدودی استفاده می‌کند. ترکیب قرمز، سیاه و سفید در بسیاری از آثارش غالب است تا حس خشم، خشونت، مرگ یا انقلاب را منتقل کند.

خطوط آثارش جسورانه و تند (محکم و صریح) هستند و از پیچیدگی‌های زائد برای ساده‌سازی پیام پرهیز می‌کند تا مخاطب در همان نگاه اول، مفهوم اثر را درک کند. همچنین، او در به تصویر کشیدن چهره‌های سیاسی (به‌ویژه رهبران دنیا) از اغراق‌های بصری برای نمایش ریاکاری یا شرارت استفاده می‌کند به ویژه در آثار جدیدش، چهره ترامپ و نتانیاهو را به این سبک تصویر می‌کند.

او هنر را ابزاری برای بیداری توده‌ها و افشای حقیقت می‌بیند و از به تصویر کشیدن موضوعات حساس و جنجالی نمی‌ترسد و همین امر باعث شده تا در بسیاری از کشورها با محدودیت‌ها یا فشارهایی مواجه شود.