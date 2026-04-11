۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۵

ائتلاف جهانی کاریکاتوریست‌ها علیه صهیونیسم و آمریکا

ائتلاف جهانی کاریکاتوریست‌ها علیه صهیونیسم و آمریکا

هنرمندان متعهد جبهه مقاومت، تازه‌ترین آثار خود را با محوریت بن‌بست سیاسی ترامپ و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان منتشر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان تجسمی به‌ویژه طراحان گرافیک و کاریکاتوریست‌ها در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران، بسیار فعال بوده‌اند و آثارشان نیز در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است. عبور هنر از مرزهای جغرافیایی بار دیگر در آثار هنرمندان برجسته جهان تجلی پیدا کرد.

در ادامه واکنش‌های بصری هنرمندان بین‌المللی به فریب‌کاری‌های سیاسی ترامپ و حملات اخیر به خاک لبنان را بررسی کرده‌ایم.

یکی از این هنرمندان سیدمسعود شجاعی طباطبایی است که عموماً برای هر اتفاق در دوران این جنگ یک اثر ترسیم کرده است.

ائتلاف جهانی کاریکاتوریست‌ها علیه صهیونیسم و آمریکا

طرح جدید او باز هم درباره ترامپ و گیر افتادن او در مخمصه آتش‌بس با ایران است.

ائتلاف جهانی کاریکاتوریست‌ها علیه صهیونیسم و آمریکا

اثر دیگر شجاعی طباطبایی به حضور ترامپ که در قالب شیطان است، در مذاکرات پاکستان اشاره دارد.

ائتلاف جهانی کاریکاتوریست‌ها علیه صهیونیسم و آمریکا

لوئیس کارلوس فرناندز هنرمند کارتونیست برزیلی نیز که در مسابقه کارتون و کاریکاتور ترامپیسم شرکت کرده بود، طرحی از ترامپ ترسیم و منتشر کرده است.

هنرمند دیگر، کمال شرف هنرمند اهل یمن است که این روزها بیش از همه فعال است و به محض بروز یک اتفاق از سوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی، واکنش می‌دهد.

ائتلاف جهانی کاریکاتوریست‌ها علیه صهیونیسم و آمریکا

طرح جدید او اختصاص به حمله رژیم صهیونسیتی به لبنان دارد که در سایه آتش‌بس اعلامی ترامپ اتفاق افتاد.

در میان هنرمندان خارجی همسو با جبهه مقاومت، می‌توان به مارکوس دوسوزا با نام هنری «کینیو» هنرمند کاریکاتوریست برزیلی اشاره کرد.

ائتلاف جهانی کاریکاتوریست‌ها علیه صهیونیسم و آمریکا

وی نیز در ادامه کارهای دیگرش، این بار طرحی با عنوان «کالبدشکافی زنده لایه‌های عمیق عامل نارنجی» منتشر کرد.

ائتلاف جهانی کاریکاتوریست‌ها علیه صهیونیسم و آمریکا

کارلوس لطوف هنرمند کاریکاتوریست برزیلی نیز که در هر برهه ای نسبت به مواضع مقاومت بی اعتنا نبوده و سیاست های آمریکا و صهیونیست ها برایش از اهمیت برخوردار است، نیز طرحی جدید از ترامپ ترسیم کرده است. در این طرح، ترامپ همچون بیمار روانی دستانش بسته شده و گمان می کند که پیروز میدان شده است.

ائتلاف جهانی کاریکاتوریست‌ها علیه صهیونیسم و آمریکا

لطوف همچنین، طرحی دیگر ترسیم کرده با این مضمون که صهیونیست‌ها به بهانه یهودستیزی، در حال جنایت در غزه، لبنان و ایران هستند. در این طرح سرباز رژیم صهیونسیتی جلوی دهان دنیا را گرفته و می‌گوید: «اینکه ما را جنایتکار جنگی بنامید، یهودستیزانه است!»

آزاده فضلی

