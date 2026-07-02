به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن تسلیت ایام سوگواری و آرزوی قبولی عزاداری‌ها، اظهار کرد: برای ایام پیش رو برنامه‌ریزی‌های جامع در حوزه‌های امنیتی، انتظامی، ترافیکی و مدیریت تردد انجام گرفته و تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان سمنان در مسیر تردد زائران افزود: استان سمنان در حد فاصل سه استانی قرار دارد که مراسم تشییع در آن‌ها برگزار خواهد شد و از این رو، تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین امنیت، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات به مسافران و زائران اندیشیده شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه نیروهای انتظامی و پلیس راه به صورت کامل در محورهای مواصلاتی مستقر خواهند بود، تاکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، پهپادها و دوربین‌های نظارتی، پایش مستمر مسیرها را در دستور کار دارد تا زائران بتوانند با آرامش و امنیت کامل در جاده‌های استان تردد کنند.

حسینی از برگزاری نشست‌های هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و سایر نهادهای مسئول خبر داد و بیان داشت: هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مأموریت بزرگ انجام شده و پلیس در کنار سایر دستگاه‌ها با آمادگی کامل، مسئولیت مدیریت شرایط و خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به استقرار موکب‌های خدمت‌رسان در مسیرهای تردد زائران، توضیح داد: این موکب‌ها با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، نقش مؤثری در کاهش خستگی مسافران و افزایش کیفیت سفر ایفا خواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تأکید بر اینکه امنیت شهرها نیز همزمان با این مأموریت مورد توجه ویژه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشگیری از وقوع سرقت و سایر جرائم انجام شده و حضور محسوس و گسترده کارکنان انتظامی در سطح شهرها و نقاط مختلف استان افزایش یافته است.

حسینی با اشاره به همکاری پلیس با بسیج و دیگر دستگاه‌های مسئول، اضافه کرد: امنیت مناطق کویری و محورهای مواصلاتی استان با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود تأمین خواهد شد تا زائران بدون دغدغه و در نهایت آرامش مسیر خود را طی کنند.

وی با توصیه به رانندگان اظهار کرد: مسافران پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و در مسیرهای طولانی حتماً از توقفگاه‌ها و مکان‌های پیش‌بینی شده برای استراحت استفاده کنند تا سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.