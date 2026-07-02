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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

پایش محورهای سمنان با پهپاد؛ آماده‌باش کامل پلیس برای بدرقه رهبر شهید

پایش محورهای سمنان با پهپاد؛ آماده‌باش کامل پلیس برای بدرقه رهبر شهید

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از استقرار ۱۰۰ درصدی یگان‌ها در جاده‌های منتهی به سه استان میزبان تشییع، پایش شبانه‌روزی با دوربین و پهپاد و برپایی موکب‌های پذیرایی برای زائران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن تسلیت ایام سوگواری و آرزوی قبولی عزاداری‌ها، اظهار کرد: برای ایام پیش رو برنامه‌ریزی‌های جامع در حوزه‌های امنیتی، انتظامی، ترافیکی و مدیریت تردد انجام گرفته و تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان سمنان در مسیر تردد زائران افزود: استان سمنان در حد فاصل سه استانی قرار دارد که مراسم تشییع در آن‌ها برگزار خواهد شد و از این رو، تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین امنیت، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات به مسافران و زائران اندیشیده شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه نیروهای انتظامی و پلیس راه به صورت کامل در محورهای مواصلاتی مستقر خواهند بود، تاکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، پهپادها و دوربین‌های نظارتی، پایش مستمر مسیرها را در دستور کار دارد تا زائران بتوانند با آرامش و امنیت کامل در جاده‌های استان تردد کنند.

حسینی از برگزاری نشست‌های هماهنگی و هم‌افزایی با دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و سایر نهادهای مسئول خبر داد و بیان داشت: هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مأموریت بزرگ انجام شده و پلیس در کنار سایر دستگاه‌ها با آمادگی کامل، مسئولیت مدیریت شرایط و خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به استقرار موکب‌های خدمت‌رسان در مسیرهای تردد زائران، توضیح داد: این موکب‌ها با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، نقش مؤثری در کاهش خستگی مسافران و افزایش کیفیت سفر ایفا خواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تأکید بر اینکه امنیت شهرها نیز همزمان با این مأموریت مورد توجه ویژه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشگیری از وقوع سرقت و سایر جرائم انجام شده و حضور محسوس و گسترده کارکنان انتظامی در سطح شهرها و نقاط مختلف استان افزایش یافته است.

حسینی با اشاره به همکاری پلیس با بسیج و دیگر دستگاه‌های مسئول، اضافه کرد: امنیت مناطق کویری و محورهای مواصلاتی استان با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود تأمین خواهد شد تا زائران بدون دغدغه و در نهایت آرامش مسیر خود را طی کنند.

وی با توصیه به رانندگان اظهار کرد: مسافران پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و در مسیرهای طولانی حتماً از توقفگاه‌ها و مکان‌های پیش‌بینی شده برای استراحت استفاده کنند تا سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.

کد مطلب 6877703

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