به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی صبح دوشنبه در بازدید میدانی و نظارت جامع بر مواکب، ایستگاه‌ها و مجتمع‌های خدمات‌رسان مستقر در مسیرهای عبور زائران مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری «آقای شهید ایران» در استان سمنان اظهار کرد: این بازدیدها در اجرای دستور رئیس‌کل دادگستری استان سمنان و با هدف ارزیابی روند خدمت‌رسانی، بررسی میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول و اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شد.

وی با اشاره به قرار گرفتن استان سمنان در مسیر تردد زائران به استان‌های همجوار محل برگزاری مراسم، افزود: دستگاه قضایی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امدادی و خدماتی، نظارت مستمر بر کیفیت خدمات‌رسانی، حفظ حقوق عمومی و تأمین امنیت زائران را در دستور کار قرار داده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ادامه داد: در این بازدید میدانی که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط انجام شد، وضعیت مواکب، مجتمع‌های خدمات‌رسان، امکانات رفاهی، خدمات امدادی و بهداشتی، تمهیدات ترافیکی و سایر زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع نواقص احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات صادر شد.

گلی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی شایسته به زائران و عزاداران این مراسم، مسئولیتی ملی و دینی است، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان سمنان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، بر روند ارائه خدمات، صیانت از حقوق مردم، تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران نظارت مستمر خواهد داشت.

وی همچنین از آماده‌باش کامل مراجع قضایی استان خبر داد و گفت: تمامی واحدهای قضایی آمادگی دارند در صورت بروز هرگونه مشکل یا ضرورت، با سرعت، دقت و قاطعیت نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای حمایت از حقوق مردم و پشتیبانی از فرآیند خدمت‌رسانی اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در پایان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امدادی، خدماتی و اعضای مواکب، خاطرنشان کرد: هماهنگی، هم‌افزایی و تعامل مطلوب میان مجموعه‌های مسئول، زمینه ارائه خدمات مناسب به زائران و برگزاری هرچه باشکوه‌تر، منظم‌تر و ایمن‌تر این مراسم را فراهم کرده است.