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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

قم میزبان۲هزار شخصیت بین‌المللی و۲۰۰هزار زائر خارجی در بدرقه رهبرشهید

قم میزبان۲هزار شخصیت بین‌المللی و۲۰۰هزار زائر خارجی در بدرقه رهبرشهید

قم- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: همزمان با آیین بدرقه شهید، تمهیدات اسکان و میزبانی از ۲ هزار شخصیت بین‌المللی و بیش از ۲۰۰ هزار زائر خارجی در قم فراهم شده است.

بهزاد احمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین اقدامات کمیته اسکان آیین رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ظرفیت اسکان رسمی و غیررسمی برای ۸۲۶ هزار نفر در سطح استان قم فراهم شده و همه امکانات مورد نیاز برای پذیرایی و اقامت زائران مهیا است.

وی افزود: این ظرفیت علاوه بر مراکز اقامتی رسمی، مدارس، حوزه‌های علمیه، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، سوله‌ها، سالن‌های ورزشی و دیگر فضاهای پیش‌بینی شده را نیز در بر می‌گیرد و اقلام مورد نیاز از جمله پتو، موکت، آب آشامیدنی و سایر ملزومات ضروری نیز برای خدمت‌رسانی به زائران تأمین شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با اشاره به مسئولیت این اداره‌کل به عنوان رئیس کمیته اسکان مراسم گفت: با توجه به قرار گرفتن قم در مسیر اصلی تردد زائران و پیش‌بینی حضور گسترده مشتاقان از سراسر کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار گرفت تا خدمات اسکان بدون وقفه ارائه شود.

وی ادامه داد: در این مسیر، همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و بخش خصوصی موجب شد ظرفیت‌های موجود استان به صورت منسجم برای میزبانی از زائران بسیج شود.

۴۵ دستگاه برای خدمت‌رسانی پای کار آمده‌اند

احمدی گفت: ۴۵ دستگاه اجرایی، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، حوزه‌های علمیه، بخش خصوصی و دیگر نهادهای استان امکانات و ظرفیت‌های خود را در اختیار کمیته اسکان قرار داده‌اند تا روند پذیرش و اسکان زائران با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: ظرفیت اسکان رسمی استان شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مراکز اقامتی رسمی و اقامتگاه‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی، ۱۶ هزار و ۵۰۰ تخت است و برای اسکان حدود ۲ هزار شخصیت و مهمان بین‌المللی نیز مراکز اقامتی شاخص استان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این مراسم اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار زائر خارجی برای حضور در این آیین ثبت‌نام کرده‌اند و تمهیدات لازم برای اسکان و ارائه خدمات به این گروه نیز پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: تمامی ظرفیت‌های اقامتی استان با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران داخلی و خارجی ساماندهی شده تا میزبانی شایسته‌ای از شرکت‌کنندگان در این مراسم صورت گیرد.

اطلاع‌رسانی و راهنمایی زائران از مبادی ورودی آغاز می‌شود

احمدی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی شده برای هدایت زائران گفت: هشت کیوسک اطلاع‌رسانی از روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه در مبادی ورودی شهر قم مستقر خواهند شد و وظیفه راهنمایی زائران و معرفی مراکز اسکان را بر عهده دارند.

وی افزود: همچنین با همکاری شهرداری قم، پنج خط پاسخگویی از طریق سامانه ۱۳۷ برای ارائه خدمات راهنمایی و پاسخگویی به زائران و مسافران اختصاص یافته تا روند دسترسی به مراکز اسکان با سهولت بیشتری انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نقش مشارکت‌های مردمی را در برگزاری این مراسم تعیین‌کننده دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های مرتبط با اسکان، راهنمایی زائران و برپایی موکب‌ها با مشارکت مردم انجام می‌شود.

۳۰ هزار منزل برای میزبانی از زائران اعلام آمادگی کرده‌اند

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۳۰ هزار منزل برای پذیرایی و اسکان زائران اعلام آمادگی کرده‌اند که این موضوع جلوه‌ای از روحیه همدلی و میزبانی مردم قم در این رویداد بزرگ است.

احمدی از شهروندان قمی دعوت کرد: با پیوستن به پویش «هر خانه یک موکب آقای شهید» در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت کنند تا با همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی، شرایط مطلوبی برای میزبانی از مهمانان داخلی و خارجی فراهم شود.

وی در پایان از شرکت‌کنندگان در این مراسم خواست برای تسهیل روند خدمت‌رسانی، اقلام شخصی مورد نیاز از جمله پتوی مسافرتی، زیرانداز و امکانات اولیه نظیر آب آشامیدنی را همراه داشته باشند و ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم و همکاری همه مجموعه‌های مسئول، میزبانی شایسته‌ای از زائران این مراسم انجام شود.

کد مطلب 6877705
مهدی بخشی سورکی

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