بهزاد احمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین اقدامات کمیته اسکان آیین رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ظرفیت اسکان رسمی و غیررسمی برای ۸۲۶ هزار نفر در سطح استان قم فراهم شده و همه امکانات مورد نیاز برای پذیرایی و اقامت زائران مهیا است.



وی افزود: این ظرفیت علاوه بر مراکز اقامتی رسمی، مدارس، حوزه‌های علمیه، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، سوله‌ها، سالن‌های ورزشی و دیگر فضاهای پیش‌بینی شده را نیز در بر می‌گیرد و اقلام مورد نیاز از جمله پتو، موکت، آب آشامیدنی و سایر ملزومات ضروری نیز برای خدمت‌رسانی به زائران تأمین شده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با اشاره به مسئولیت این اداره‌کل به عنوان رئیس کمیته اسکان مراسم گفت: با توجه به قرار گرفتن قم در مسیر اصلی تردد زائران و پیش‌بینی حضور گسترده مشتاقان از سراسر کشور، برنامه‌ریزی‌های لازم از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار گرفت تا خدمات اسکان بدون وقفه ارائه شود.



وی ادامه داد: در این مسیر، همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و بخش خصوصی موجب شد ظرفیت‌های موجود استان به صورت منسجم برای میزبانی از زائران بسیج شود.



۴۵ دستگاه برای خدمت‌رسانی پای کار آمده‌اند



احمدی گفت: ۴۵ دستگاه اجرایی، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، حوزه‌های علمیه، بخش خصوصی و دیگر نهادهای استان امکانات و ظرفیت‌های خود را در اختیار کمیته اسکان قرار داده‌اند تا روند پذیرش و اسکان زائران با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.



وی افزود: ظرفیت اسکان رسمی استان شامل هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مراکز اقامتی رسمی و اقامتگاه‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی، ۱۶ هزار و ۵۰۰ تخت است و برای اسکان حدود ۲ هزار شخصیت و مهمان بین‌المللی نیز مراکز اقامتی شاخص استان در نظر گرفته شده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این مراسم اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار زائر خارجی برای حضور در این آیین ثبت‌نام کرده‌اند و تمهیدات لازم برای اسکان و ارائه خدمات به این گروه نیز پیش‌بینی شده است.



وی اضافه کرد: تمامی ظرفیت‌های اقامتی استان با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران داخلی و خارجی ساماندهی شده تا میزبانی شایسته‌ای از شرکت‌کنندگان در این مراسم صورت گیرد.



اطلاع‌رسانی و راهنمایی زائران از مبادی ورودی آغاز می‌شود



احمدی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی شده برای هدایت زائران گفت: هشت کیوسک اطلاع‌رسانی از روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه در مبادی ورودی شهر قم مستقر خواهند شد و وظیفه راهنمایی زائران و معرفی مراکز اسکان را بر عهده دارند.



وی افزود: همچنین با همکاری شهرداری قم، پنج خط پاسخگویی از طریق سامانه ۱۳۷ برای ارائه خدمات راهنمایی و پاسخگویی به زائران و مسافران اختصاص یافته تا روند دسترسی به مراکز اسکان با سهولت بیشتری انجام شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نقش مشارکت‌های مردمی را در برگزاری این مراسم تعیین‌کننده دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های مرتبط با اسکان، راهنمایی زائران و برپایی موکب‌ها با مشارکت مردم انجام می‌شود.



۳۰ هزار منزل برای میزبانی از زائران اعلام آمادگی کرده‌اند



وی ادامه داد: تاکنون حدود ۳۰ هزار منزل برای پذیرایی و اسکان زائران اعلام آمادگی کرده‌اند که این موضوع جلوه‌ای از روحیه همدلی و میزبانی مردم قم در این رویداد بزرگ است.



احمدی از شهروندان قمی دعوت کرد: با پیوستن به پویش «هر خانه یک موکب آقای شهید» در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت کنند تا با همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی، شرایط مطلوبی برای میزبانی از مهمانان داخلی و خارجی فراهم شود.



وی در پایان از شرکت‌کنندگان در این مراسم خواست برای تسهیل روند خدمت‌رسانی، اقلام شخصی مورد نیاز از جمله پتوی مسافرتی، زیرانداز و امکانات اولیه نظیر آب آشامیدنی را همراه داشته باشند و ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم و همکاری همه مجموعه‌های مسئول، میزبانی شایسته‌ای از زائران این مراسم انجام شود.