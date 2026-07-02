به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسوی فرد عصر امروز پنجشنبه در حاشیه نشست با سرشاخه‌های جانفدا در استان اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن در آستانه مراسم بزرگ وداع و تشییع قائد امت حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران و تعدادی از اعضای شهید خانواده گرانقدر ایشان، استان خوزستان خود را برای حضور در این مراسم در استان تهران آماده کرده است.

وی با اشاره به اهمیت بُعد رسانه‌ای مراسم وداع و تشییع در تهران بر حضور حداکثری مردم به ویژه خوزستانی‌ها تاکید کرد و افزود: ظرفیت خوبی در این زمینه ایجاد و بیش از ۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام متقاضیان در مراسم وداع و تشییع قائد امت مهیا شده است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان ادامه داد: به منظور حضور حداکثری خوزستانی‌ها در این مراسم باشکوه، فرآیند ثبت نام همچنان ادامه دارد.