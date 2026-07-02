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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

پرورش نسل‌های مقاوم ضامن امنیت در برابر توطئه‌های دشمنان است

پرورش نسل‌های مقاوم ضامن امنیت در برابر توطئه‌های دشمنان است

مشهد- رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد نقش مادران را در تربیت نسل‌های تمدن‌ساز و مقاوم، ستون فقرات اقتدار کشور خواند و بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار در خانواده‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سلیمی شامگاه پنجشنبه در همایش «رستاخیز زنان نوغان» که در تالار شهر مشهد برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با بیان روایتی از مادر شهید رضایی و نحوه مواجهه صبورانه او با پیکر فرزندش پس از سال‌ها، اظهار کرد: وجود چنین الگوهای ایثارگری در ایران، مانعی نفوذناپذیر در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان است و تا زمانی که این روحیه در خانه‌ها جریان دارد، هیچ تهدیدی نمی‌تواند به امنیت این مرز و بوم لطمه وارد کند.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اهمیت تربیت فرزندان با منش و اخلاق شهدایی، گفت: مادران با روایتگری داستان‌های حماسی و بزرگ‌منشی در محیط خانه، نسل‌هایی پرورش می‌دهند که در عرصه‌های حساس همچون تنگه هرمز و دیگر میادین دفاع از کیان نظام، مقتدرانه ایستادگی می‌کنند.

وی به دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب پیرامون جایگاه و حقوق در اسلام اشاره کرد و افزود: معظم‌له با تبیین الگوی سوم، بر این نکته تأکید داشتند که مادران می‌توانند با حفظ طراوت در کانون خانواده، همزمان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشند و با تأسی از سیره اهل‌بیت (ع)، الگویی از مجاهدت و خدمت را به جامعه عرضه کنند.

سلیمی با استناد به مباحث شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی، بر مسئولیت همگانی در پاسداشت فرهنگ عزاداری و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کرد و یادآور شد: زنده نگه داشتن این شعائر باید با رویکردی آگاهی‌بخش باشد که موجب ارتقای روحیه ایستادگی در جامعه شود.

کد مطلب 6877738

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