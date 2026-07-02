به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سلیمی شامگاه پنجشنبه در همایش «رستاخیز زنان نوغان» که در تالار شهر مشهد برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با بیان روایتی از مادر شهید رضایی و نحوه مواجهه صبورانه او با پیکر فرزندش پس از سالها، اظهار کرد: وجود چنین الگوهای ایثارگری در ایران، مانعی نفوذناپذیر در برابر زیادهخواهیهای دشمنان است و تا زمانی که این روحیه در خانهها جریان دارد، هیچ تهدیدی نمیتواند به امنیت این مرز و بوم لطمه وارد کند.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اهمیت تربیت فرزندان با منش و اخلاق شهدایی، گفت: مادران با روایتگری داستانهای حماسی و بزرگمنشی در محیط خانه، نسلهایی پرورش میدهند که در عرصههای حساس همچون تنگه هرمز و دیگر میادین دفاع از کیان نظام، مقتدرانه ایستادگی میکنند.
وی به دیدگاههای رهبر شهید انقلاب پیرامون جایگاه و حقوق در اسلام اشاره کرد و افزود: معظمله با تبیین الگوی سوم، بر این نکته تأکید داشتند که مادران میتوانند با حفظ طراوت در کانون خانواده، همزمان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی نیز حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشند و با تأسی از سیره اهلبیت (ع)، الگویی از مجاهدت و خدمت را به جامعه عرضه کنند.
سلیمی با استناد به مباحث شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی، بر مسئولیت همگانی در پاسداشت فرهنگ عزاداری و انتقال آن به نسلهای آینده تأکید کرد و یادآور شد: زنده نگه داشتن این شعائر باید با رویکردی آگاهیبخش باشد که موجب ارتقای روحیه ایستادگی در جامعه شود.
نظر شما