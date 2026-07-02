تمام مسیرهای منتهی به حرم رضوی میزبان تشییع رهبر شهید خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاد با تشریح جزئیات مراسم تشییع و وداع با پیکر آقای شهید ایران و خانواده ایشان در مشهد مقدس اظهار کرد: بر اساس اعلام دبیر ستاد ملی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی مراسم تشییع باشکوه در مشهد مقدس بهصورت قطعی برگزار خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان پس از برگزاری آیینهای وداع و تشییع در شهرهای مقدس نجف و کربلا وارد مشهد خواهد شد، افزود: مراسم اصلی تشییع، بدرقه و وداع با آقای شهید ایران روز پنجشنبه هجدهم تیرماه برگزار میشود.
سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی تصریح کرد: تمامی خیابانهای اصلی منتهی به حرم نیز جزو مسیرهای رسمی مراسم هستند.
شاد با دعوت از مردم برای حضور گسترده در این آیین معنوی گفت: بهمنظور حفظ ایمنی، تسهیل خدماترسانی و مدیریت بهتر جمعیت از مردم تقاضا میشود از تمرکز صرف در خیابان امام رضا علیهالسلام خودداری کنند و از سایر مسیرهای پیشبینی شده برای حضور در مراسم استفاده کنند.
سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تمامی مسیرهای تشییع از نظر خدمات امدادی، درمانی، رفاهی و پشتیبانی تجهیز شدهاند و در طول مسیر نیز ایستگاههای برگزاری مراسم و وداع مستقر خواهند بود.
شاد با اشاره به اینکه برنامههای اصلی مراسم از طریق تجهیزات صوتی و تصویری در سایر مسیرها نیز برای حاضران پخش خواهد شد تا همه بتوانند در این مراسم معنوی سهیم باشند، تأکید کرد: تمامی خیابانها و مسیرهای تعیینشده ظرفیت میزبانی از خیل عظیم مردم را دارند و امیدواریم با همکاری مردم عزیز، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه، منظم و در شأن رهبر شهید و خانواده معظم ایشان باشیم.
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