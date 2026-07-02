روایت همسر شهید اقدسی از شهادت همسر و فرزندانش در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مصباح شامگاه پنجشنبه در همایش رستاخیز زنان نوغان در استقبال از آقای شهیدان در تالار شهر مشهد به بیان روایت شهادت خانوادگی خود پرداخت و اظهار کرد: نخستین بار واژه «شهادت خانوادگی» را حدود یک ماه پیش از شهادت، از دخترم محدثه شنیدم. او از خدا می‌خواست خانواده‌مان با هم بهشتی شوند.

همسر شهید حجت‌الاسلام احد اقدسی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به محل سکونتشان افزود: سحرگاه هنگام انفجار، ساختمان ۱۴ طبقه به شدت لرزید و بخش زیادی از آن فرو ریخت. در آن لحظات هیچ راه ارتباطی با بیرون نداشتیم و تنها با توکل به خدا توانستم از زیر آوار خارج شوم.

وی ادامه داد: سخت‌ترین لحظات برای یک مادر زمانی است که عزیزانش زیر آوار باشند و هیچ کاری از دستش برنیاید، اما یاد صبر حضرت زینب (س) به انسان قدرت می‌دهد.

مصباح در ادامه این مراسم، بیانیه جمعی از بانوان انقلابی مشهد را قرائت کرد که در این بیانیه با اشاره به سابقه تاریخی زنان نوغان در تشییع پیکر مطهر امام رضا (ع)، بر استمرار مسیر ولایت‌مداری، حمایت از جبهه مقاومت و تربیت نسل انقلابی تأکید شد.