https://mehrnews.com/x3cty3 ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ کد مطلب 6877739 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ تداوم راه شهیدان در تجمع شبانه اردبیل اردبیل- حماسه عاشقان ولایت در اردبیل برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی تکرار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6877739 کپی شد مطالب مرتبط حماسه مردم انقلابی مشگین شهر حماسه آفرینی مردم اردبیل در اجتماع شبانه اجتماع خونخواهی رهبر و قائد شهید امت اسلامی در اردبیل شب های پرشور اردبیل فریاد حمایت از انقلاب برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما