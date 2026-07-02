https://mehrnews.com/x3cthv ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۰ کد مطلب 6877124 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۰ حماسه مردم انقلابی مشگین شهر مشگین - حماسه مردم مشگین شهر در حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی دوباره تکرار شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6877124 کپی شد مطالب مرتبط آیین شام غریبان در خیابانهای مشگینشهر تداوم راه شهیدان در تجمع شبانه اردبیل سبلان همیشه سپید، تابستان را شکست داد حماسه آفرینی مردم اردبیل در اجتماع شبانه امدادرسانی هلالاحمر به حادثهدیدگان سیلاب در مشگینشهر گالیکش، میزبان شبی دیگر از همدلی مردم حضور پررنگ مردم آزادشهر در اجتماع شبانه تداوم حضور مردمی در شبهای رامیان برچسبها اردبیل مشگین شهر تجمع مردمی
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