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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۳

اجتماع خون‌خواهی رهبر شهید در اردبیل

اجتماع خون‌خواهی رهبر شهید در اردبیل

اردبیل- اجتماع پرشور مردمی در خونخواهی رهبر شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردبیل برگزار شد.

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کد مطلب 6879529

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