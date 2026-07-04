https://mehrnews.com/x3cvhz ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ کد مطلب 6879529 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ اجتماع خونخواهی رهبر شهید در اردبیل اردبیل- اجتماع پرشور مردمی در خونخواهی رهبر شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردبیل برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6879529 کپی شد مطالب مرتبط حماسه آفرینی مردم اردبیل در اجتماع شبانه تداوم راه شهیدان در تجمع شبانه اردبیل حماسه مردم انقلابی مشگین شهر اجتماع خونخواهی رهبر و قائد شهید امت اسلامی در اردبیل شب های پرشور اردبیل فریاد حمایت از انقلاب برچسبها اردبیل رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبر شهید
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