به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین اقدامات مدیریت شهری برای برگزاری آیین بدرقه شهید اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ارائه خدمات به زائران و شهروندان انجام داده و تمامی ظرفیت‌های شهرداری در این ایام به کار گرفته خواهد شد.



وی افزود: بر اساس هماهنگی انجام شده با رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم، استفاده از ناوگان اتوبوسرانی شهری در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ تیرماه برای عموم شهروندان و زائران رایگان خواهد بود.



شهردار قم ادامه داد: همچنین تلاش شده است خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی به صورت ۲۴ ساعته در سطح شهر و به ویژه در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) برقرار باشد تا زائران بتوانند بدون دغدغه از این خدمات استفاده کنند.



وی گفت: علاوه بر ظرفیت ناوگان شهری، کمیته حمل‌ونقل و ترافیک نیز با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، برنامه‌ریزی لازم را برای بهره‌گیری از اتوبوس‌های استان‌های معین انجام داده و این ظرفیت نیز در خدمت جابه‌جایی زائران قرار خواهد گرفت.



همه ظرفیت‌های شهرداری برای خدمت‌رسانی بسیج شده است



عظیمی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ستاد برگزاری مراسم افزود: به دستور استاندار قم، شش کارگروه تخصصی با ۲۷ کمیته برای مدیریت ابعاد مختلف این رویداد تشکیل شده که یکی از این کارگروه‌ها، خدمات شهری، اسکان و امور گمشدگان است و مسئولیت آن به شهرداری قم واگذار شده است.



وی اظهار کرد: در حوزه خدمات شهری، مجموعه شهرداری مطابق وظایف ذاتی خود، از میدان آستانه تا دیگر نقاط شهر، آمادگی کامل برای ارائه خدمات دارد و همه امکانات لازم برای میزبانی از زائران پیش‌بینی شده است.



شهردار قم با اشاره به مشارکت گسترده مردم در این مراسم بیان کرد: پویش هر خانه یک موکب با همراهی شهروندان در حال اجرا است و مدیریت شهری نیز با تسهیل‌گری و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، از این حرکت مردمی حمایت می‌کند.



وی ادامه داد: رویکرد شهرداری آن است که ضمن فراهم کردن بسترهای لازم، بخش عمده خدمات با مشارکت مستقیم مردم انجام شود تا ظرفیت‌های مردمی بیش از پیش در خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته شود.



۷۰۰ دستگاه اتوبوس در خدمت زائران خواهد بود



عظیمی با اشاره به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر گفت: حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای خدمت‌رسانی در این ایام پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود با استفاده از این ظرفیت و همچنین ناوگان کمکی استان‌های معین، جابه‌جایی زائران با سهولت و سرعت انجام شود.



وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری قم با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی، همه امکانات خود را برای ارائه خدمات مطلوب در حوزه حمل‌ونقل، خدمات شهری، اسکان و پشتیبانی بسیج کرده تا آیین بدرقه شهید با نظم، آرامش و خدمت‌رسانی مناسب به زائران برگزار شود.