https://mehrnews.com/x3cthm ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ کد مطلب 6877117 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ حضور حماسی مردم کاشمر در تجمع خیابانی کاشمر- نوای حیدر حیدر مردم کاشمر در صدو بیست و سومین شب در خیابانهای این شهر طنین انداز شد. دریافت 45 MB کد مطلب 6877117 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید باران در مشهد و حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه صدوبیستوچهارمین شب از اجتماع خودجوش مردمی مشهد روایت وفاداری مشهدی ها زیر بارش باران تابستانی استمرار حضور مردم مشهد در شب بارانی مردم مبعوث شده خلیل آباد در خیابان ها صد و بیست و چهارمین شب حضور پرشور نیشابوری ها در خیابان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهر کاشمر خراسان رضوی
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