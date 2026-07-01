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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸

حضور حماسی مردم کاشمر در تجمع خیابانی

حضور حماسی مردم کاشمر در تجمع خیابانی

کاشمر- نوای حیدر حیدر مردم کاشمر در صدو بیست و سومین شب در خیابان‌های این شهر طنین انداز شد.

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کد مطلب 6877117

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