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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۴

فیدان: اسرائیل یک «معضل جهانی» و باری بر دوش جهان است

فیدان: اسرائیل یک «معضل جهانی» و باری بر دوش جهان است

وزیر امور خارجه ترکیه، رژیم صهیونیستی را «مشکل جهان» و «باری بر دوش جامعه جهانی» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، در اظهاراتی تند علیه رژیم صهیونیستی، این رژیم را عامل بی‌ثباتی در منطقه و جهان دانست و تأکید کرد که تل‌آویو برای تغییر چهره‌ای که به‌دلیل جنایاتش با محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شده، در پی ایجاد دشمنی جدید است.

فیدان اظهار داشت: «اسرائیل در تلاش است با ایجاد یک دشمن جدید، تصویری را که امروز در سطح بین‌المللی با محکومیت روبه‌رو شده، تغییر دهد.»

وی همچنین با بیان اینکه اسرائیل تنها مشکل ترکیه نیست، بلکه مشکل تمام جهان است، افزود: «اسرائیل اکنون به باری بر دوش جامعه جهانی تبدیل شده و بشریت دیگر توان تحمل اقدامات آن را ندارد.»

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه با اشاره به احتمال تعارض منافع آنکارا با سیاست‌های رژیم صهیونیستی تصریح کرد: «اگر اسرائیل با منافع ملی و منطقه‌ای ما در تعارض قرار گیرد، هرگز تردید نخواهیم کرد و عقب‌نشینی نیز در کار نخواهد بود؛ رویارویی با اسرائیل موضوعی نیست که ما را دچار نگرانی یا سردرگمی کند.»

تنش‌ها میان ترکیه و رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و مقام‌های آنکارا بارها از سیاست‌های تل‌آویو انتقاد کرده‌اند.

واکنش وزیر خارجه رژیم اسرائیل به اظهارات فیدان

«گدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات فیدان مدعی شد که اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه«تحریکی آشکار به نسل‌کشی» است.

وی افزود: از جامعه جهانی و متحدان ترکیه در ناتو می‌خواهیم این اظهارات را به‌صراحت محکوم کنند.

این مقام صهیونیست اظهار داشت: سخنان فیدان در واقع «دعوتی آشکار برای نابودی اسرائیل» محسوب می‌شود.

کد مطلب 6877834

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    نظرات

    • س IR ۰۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
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      اگر جنگ زرگری بین ترکیه واسراییل نباشد چون ترکیه ومنافق است این یک حقیقت است که اسراییل باری بردوش بشریت است .باید این بار برداشته ونابود شود.
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
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      ذات کثیف و منحوس اسرائیل ضد بشریت و انسانیت است و باید از صفحه روزگار محو شود تا بشریت بماند .
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      0 0
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      نمیدانم اظهارات فیدان واقعیه یا نمایش ولی اسراییل در کل جهان منفور شده و به هر دری میزند تا از انزوا درآید خدا اسراییل و متحدانش را نابود کند و جهان را از شر این رژیم منحوس نجات دهد
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      0 0
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      اسراییل بی رحم آدمکش لعنتی با همدستی آمریکا.این مردم گناه دارن آخه،لعنت به آمریکا و اسراییل هردو.، خدا نابودشون کنه
    • محسن IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      0 0
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      اگر به ترکیه صهیونیست ها حمله کردن ایران باید به سرزمین های اشغالی حمله کنه

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