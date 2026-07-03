فیدان: اسرائیل یک «معضل جهانی» و باری بر دوش جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، در اظهاراتی تند علیه رژیم صهیونیستی، این رژیم را عامل بیثباتی در منطقه و جهان دانست و تأکید کرد که تلآویو برای تغییر چهرهای که بهدلیل جنایاتش با محکومیت گسترده بینالمللی مواجه شده، در پی ایجاد دشمنی جدید است.
فیدان اظهار داشت: «اسرائیل در تلاش است با ایجاد یک دشمن جدید، تصویری را که امروز در سطح بینالمللی با محکومیت روبهرو شده، تغییر دهد.»
وی همچنین با بیان اینکه اسرائیل تنها مشکل ترکیه نیست، بلکه مشکل تمام جهان است، افزود: «اسرائیل اکنون به باری بر دوش جامعه جهانی تبدیل شده و بشریت دیگر توان تحمل اقدامات آن را ندارد.»
وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه با اشاره به احتمال تعارض منافع آنکارا با سیاستهای رژیم صهیونیستی تصریح کرد: «اگر اسرائیل با منافع ملی و منطقهای ما در تعارض قرار گیرد، هرگز تردید نخواهیم کرد و عقبنشینی نیز در کار نخواهد بود؛ رویارویی با اسرائیل موضوعی نیست که ما را دچار نگرانی یا سردرگمی کند.»
تنشها میان ترکیه و رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر افزایش یافته و مقامهای آنکارا بارها از سیاستهای تلآویو انتقاد کردهاند.
واکنش وزیر خارجه رژیم اسرائیل به اظهارات فیدان
«گدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات فیدان مدعی شد که اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه«تحریکی آشکار به نسلکشی» است.
وی افزود: از جامعه جهانی و متحدان ترکیه در ناتو میخواهیم این اظهارات را بهصراحت محکوم کنند.
این مقام صهیونیست اظهار داشت: سخنان فیدان در واقع «دعوتی آشکار برای نابودی اسرائیل» محسوب میشود.
نظر شما