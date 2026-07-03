۲ هزار بانوی فعال فرهنگی در ایلام شناسایی و سازماندهی شدند

حجت الاسلام علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در اجتماعات شبانه اظهار داشت: با برنامهریزیهای صورتگرفته، ۲ هزار نفر از بانوانی که در راستای ترویج، تبیین و تشریح مبانی فرهنگی اسلامی و آموزههای دینی تلاش میکنند، شناسایی و سازماندهی شدهاند.
وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، برنامههای متنوعی را در سطح استان اجرا کرده است و این بانوان فعال، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف فرهنگی و دینی این نهاد ایفا میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام تصریح کرد: دشمن با استفاده از ابزارهای رسانهای و فضای مجازی، همواره در تلاش است تا سبک زندگی مردم را مغایر با ارزشهای دینی و انسانی تغییر دهد و سازمان تبلیغات با برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، در برابر این توطئهها ایستادگی خواهد کرد.
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