۲ هزار بانوی فعال فرهنگی در ایلام شناسایی و سازماندهی شدند

حجت الاسلام علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در اجتماعات شبانه اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ۲ هزار نفر از بانوانی که در راستای ترویج، تبیین و تشریح مبانی فرهنگی اسلامی و آموزه‌های دینی تلاش می‌کنند، شناسایی و سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، برنامه‌های متنوعی را در سطح استان اجرا کرده است و این بانوان فعال، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف فرهنگی و دینی این نهاد ایفا می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام تصریح کرد: دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی، همواره در تلاش است تا سبک زندگی مردم را مغایر با ارزش‌های دینی و انسانی تغییر دهد و سازمان تبلیغات با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی خواهد کرد.