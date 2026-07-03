اعلام آمادگی فرماندهان ارشد برای خونخواهی رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، نامه‌ای منتسب به جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ولی‌فقیه منتشر شده است که در آن، ضمن اعلام حمایت از رهبر جمهوری اسلامی، بر آمادگی امضاکنندگان برای اجرای فرامین فرماندهی کل قوا و پیگیری «خونخواهی» تأکید شده است.

در متن این نامه، امضاکنندگان با اشاره به آنچه «شهادت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای» عنوان شده، این رویداد را ضایعه‌ای بزرگ توصیف کرده و اعلام کرده‌اند که تا پای جان برای اجرای دستورات رهبر جمهوری اسلامی و تحقق اهداف مورد نظر آمادگی دارند.

بر اساس متن منتشرشده، اسامی و سمت‌های امضاکنندگان به شرح زیر است:

سردار سرتیپ پاسدار ایوب سلیمانی؛ معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح

علی سعیدی؛ رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا

امیر سرلشکر امیر حاتمی؛ فرمانده کل ارتش

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی عزیز جعفری؛ فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةالله‌الاعظم سپاه

سید عبدالفتاح نواب؛ نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت

عبدالله حاج‌صادقی؛ نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

عباس محمدحسنی؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

محمد قمی؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

غلامحسین رمضانی؛ رئیس دفتر سیاست‌گذاری حفاظت نیروهای مسلح

سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی کشور

علی شیرازی؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی

سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی؛ فرمانده نیروی قدس سپاه

سید ضیاءالدین آقاجانپور؛ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع

سردار سرتیپ پاسدار مجید ابن‌الرضا؛ سرپرست وزارت دفاع

سردار سرتیپ پاسدار علی پور؛ رئیس حفاظت اطلاعات سپاه

سردار سرتیپ پاسدار سید حجت‌الله قریشی؛ معاون هماهنگ‌کننده سپاه

سردار سرتیپ پاسدار محمدجواد زاده‌کمند؛ فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی؛ معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح

سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی؛ فرمانده نیروی زمینی سپاه

سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی‌مقدم؛ رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی

سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن‌زاده؛ فرمانده سپاه تهران بزرگ.