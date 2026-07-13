به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، روز دوشنبه در جمع دانشگاهیان دانشگاه ارومیه، ضمن تبیین ابعاد شخصیتی والای مقام معظم رهبری، بر لزوم زنده نگهداشتن مکتب و اندیشههای ایشان در جامعه دانشگاهی تأکید کرد.
وی با اشاره به عظمت جایگاه رهبر فقید انقلاب اظهار داشت: برخی شخصیتها در زندگی دنیوی خود فراتر از دایره زمان و مکان گام برمیدارند و شناخت ابعاد حقیقی وجودی آنان کار سادهای نیست. ایشان مقام معظم رهبری را شخصیتی کمنظیر و شاید بینظیر در عصر حاضر پس از دوران انبیا و اولیا خواندند که در تمامی عرصهها، از علوم حوزوی و دانشگاهی گرفته تا فنون نظامی و مدیریتی، سرآمد بودند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی افزود: تأثیرگذاری ایشان تنها محدود به مرزهای ایران نبود، بلکه شخصیت بینالمللی ایشان بهگونهای بود که حتی سران ابرقدرتهای جهان نیز در برابر عظمت ایشان سر تعظیم فرود میآوردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای شهادت ایشان اشاره کرد و گفت: دشمنان با تصور اینکه میتوانند با شهادت قائد عظیمالشأن، انقلاب را به پایان برسانند، مرتکب خطای راهبردی بزرگی شدند.
امام جمعه ارومیه گفت: همانطور که شهادت امام حسین (ع) موجب احیای اسلام و تداوم نهضت ایشان در طول تاریخ شد، خون مطهر مقام معظم رهبری نیز دین و کشور را احیا کرد و موجب انسجام و وحدت بینظیر مردم شد؛ چنانکه حضور حماسی ملت در مراسم تشییع ایشان، پیوندی ناگسستنی را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی با تأکید بر اینکه ملت ایران مدیون ایثارگریهای مقام معظم رهبری است، خطاب به اساتید دانشگاه تصریح کرد: امروز وظیفه دانشگاهیان نسبت به گذشته بسیار سنگینتر است؛ نمیتوان در کلاس درس حاضر شد و نسبت به سرنوشت کشور و ارزشهای دینی بیتفاوت بود. ایشان با فدا کردن تمام هستی خود در دفاع از کشور و آرمانهای اسلام، الگوی بیبدیلی برای ما بهجای گذاشتند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: وظیفه امروز ما اساتید دانشگاه این است که با مجاهدت علمی و فرهنگی، در جهت احیا، ترویج و ساری و جاری کردن افکار و مکتب مقام معظم رهبری در بطن جامعه و دانشگاه گامهای مؤثری برداریم.
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