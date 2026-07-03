میرباقری قهرمان تایم تریل و سهرابی قهرمان استقامت جاده ایران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی کشور به میزبانی استان زنجان برگزار شد که در نهایت عناوین برتر این رقابت ها در دو بخش تایم تریل و استقامت جاده مردان به میرباقری و مهدی سهرابی رسید. در بخش تایم تریل انفرادی آرش میرباقری در رده سنی بزرگسالان با زمان ۴۴ دقیقه و ۳ ثانیه و ۵۵۱ صدم ثانیه مسافت ۳۶ کیلومتر این رقابت را به پایان رساند و قهرمان شد. امیر حسین جمشیدیان در رده دوم و سعید صفرزاده سوم شدند. در رده سنی جوانان، امیرپویان کنشلو عنوان قهرمانی ماده تایم‌تریل انفرادی را به دست آورد و مدال طلای این بخش را از آن خود کرد. امیر حسین سالم قلعه و علی گلستانی از آذربایجان شرقی به ترتیب مقام های دوم و سوم را در رده جوانان از آن خود کردند.

در پایان مسابقات استقامت جاده که با عنوان یادبود شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی رمضان با حضور ۵۲ ورزشکار در مسافت ۱۴۲.۵ کیلومتر در سلطانیه زنجان برگزار شد، مهدی سهرابی از زنجان قهرمان شد، هادی حسینی از شهر میزبان دوم و سید میلاد قالیچی هم از استان تهران در رده سوم ایستاد. در رده سنی امید، محمد امین صدر امین از تبریز، علیرضا فرقانی از اصفهان و میرباقری از البرز در رده سوم قرار گرفتند. در رده سنی جوانان هم رضا غلامی از استان مرکزی، دادمهر صادقی از فارس و نوید خسروجردی از همین استان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در بخش بانوان و در بخش تایم تریل انفرادی رده سنی بزرگسالان، ریحانه خاتونی داریان از استان آذربایجان شرقی، پانته آ قلی پور از استان البرز و مائده نظری از استان همدان مدالهای طلا، نقره و برنز را کسب کردند. در بخش جوانان، زهرا زارع وحید از استان آذربایجان شرقی ، ناروین زینالی از استان فارس و ملینا شیروانی از استان آذربایجان شرقی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش مسابقات استقامت جاده زنان رده سنی بزرگسال هم، پانته آ قلی پور از همدان قهرمان و مدال طلا گرفت. مائده نظری از استان البرز و ریحانه خاتونی از آذربایجان شرقی به ترتیب مدال نقره و برنز را دریافت کردند.