تاکید حیدری بر اهتمام ایمن سازی سواحل برای کاهش غریق در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، با فرا رسیدن فصل تابستان و حضور پرتعداد هموطنان در سواحل کشور، نشست های مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با روسای هیات های دو استان شمالی با هدف ساماندهی ناجیان غریق و برنامه ریزی برای کاهش تعداد غریق نسبت به سال گذشته برگزار شد.
نشست مشترک رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با روسای هیاتهای ساحلی مازندران با حضور مهدی حیدری و نقی کریمیان مدیر طرح هوشمندسازی پایش سواحل و مسئولان اجرایی برگزار شد که طی آن روسای هیاتهای شهرستانی ضمن استقبال از اجرای این طرح، به بیان دغدغهها و چالشهای میدانی پرداختند.
موضوعاتی همچون تأمین زیرساختهای فنی، نحوه بهرهبرداری از سامانه در شرایط خاص جوی و مدیریت بهینه منابع، از جمله محورهای اصلی گفتوگو در این جلسه بود که توسط حضار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مهدی حیدری، رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، ضمن قدردانی از اهتمام تمامی دستاندرکاران، هوشمندسازی سواحل را تجربهای موفق و گامی حیاتی در جهت افزایش ضریب ایمنی و کاهش غریق دانست.
وی با تأکید بر شنیده شدن صدای هیاتهای شهرستانی، همراهی و همکاری لازم ، جهت پیگیری و رفع موانع مطرح شده را ضروری دانست و بر لزوم توسعه حداکثری این طرح تأکید ورزید.
همچنین مهدی حیدری در نشستی خانم دکتر علیزاده مدیرکل توسعه اجتماعی و ساماندهی سواحل وزارت کشور، دکتر محمدی نماینده وزارت کشور، دکتر آریانفر سرپرست هیات نجاتغریق و غواصی استان گیلان و رؤسای شهرستانهای ساحلی استان گیلان، آخرین وضعیت آمادگی سواحل، برنامههای پیشگیری از غرقشدگی و چالشهای موجود را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان فدراسیون، هیات استان، فرمانداریها و دستگاههای اجرایی برای ارتقای ایمنی سواحل و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران تأکید شد.
مهدی حیدری نیز با قدردانی از تلاش ناجیان غریق و مسئولان هیاتهای شهرستانی، بر حمایت از برنامههای آموزشی، تقویت زیرساختهای امداد و نجات و افزایش هماهنگی بین دستگاههای مرتبط برای کاهش حوادث در سواحل گیلان تأکید کرد.
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