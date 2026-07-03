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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۷

در نشست با مسئولان گیلان و مازندران صورت گرفت؛

تاکید حیدری بر اهتمام ایمن سازی سواحل برای کاهش غریق در کشور

تاکید حیدری بر اهتمام ایمن سازی سواحل برای کاهش غریق در کشور

رئیس فدراسیون نجات غرق و غواصی در نشست با مسئولان و روسای هیات های ساحلی گیلان و مازندران بر اهتمام برای ایمن سازی سواحل به منظور کاهش میزان غریق در کشور تاکید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، با فرا رسیدن فصل تابستان و حضور پرتعداد هموطنان در سواحل کشور، نشست های مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با روسای هیات های دو استان شمالی با هدف ساماندهی ناجیان غریق و برنامه ریزی برای کاهش تعداد غریق نسبت به سال گذشته برگزار شد.

نشست مشترک رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با روسای هیات‌های ساحلی مازندران با حضور مهدی حیدری و نقی کریمیان مدیر طرح هوشمندسازی پایش سواحل و مسئولان اجرایی برگزار شد که طی آن روسای هیات‌های شهرستانی ضمن استقبال از اجرای این طرح، به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های میدانی پرداختند.

موضوعاتی همچون تأمین زیرساخت‌های فنی، نحوه بهره‌برداری از سامانه در شرایط خاص جوی و مدیریت بهینه منابع، از جمله محورهای اصلی گفت‌وگو در این جلسه بود که توسط حضار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مهدی حیدری، رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، ضمن قدردانی از اهتمام تمامی دست‌اندرکاران، هوشمندسازی سواحل را تجربه‌ای موفق و گامی حیاتی در جهت افزایش ضریب ایمنی و کاهش غریق دانست.

وی با تأکید بر شنیده شدن صدای هیات‌های شهرستانی، همراهی و همکاری لازم ، جهت پیگیری و رفع موانع مطرح شده را ضروری دانست و بر لزوم توسعه حداکثری این طرح تأکید ورزید.

تاکید حیدری بر اهتمام ایمن سازی سواحل برای کاهش غریق در کشور

همچنین مهدی حیدری در نشستی خانم دکتر علیزاده مدیرکل توسعه اجتماعی و ساماندهی سواحل وزارت کشور، دکتر محمدی نماینده وزارت کشور، دکتر آریانفر سرپرست هیات نجات‌غریق و غواصی استان گیلان و رؤسای شهرستان‌های ساحلی استان گیلان، آخرین وضعیت آمادگی سواحل، برنامه‌های پیشگیری از غرق‌شدگی و چالش‌های موجود را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان فدراسیون، هیات استان، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای ایمنی سواحل و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و گردشگران تأکید شد.

مهدی حیدری نیز با قدردانی از تلاش ناجیان غریق و مسئولان هیات‌های شهرستانی، بر حمایت از برنامه‌های آموزشی، تقویت زیرساخت‌های امداد و نجات و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط برای کاهش حوادث در سواحل گیلان تأکید کرد.

کد مطلب 6877919

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