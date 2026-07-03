به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه تلویزیونی سیانان در گزارشی اذعان کرد که ایران با برگزاری مراسم تشییع گسترده برای آیتالله علی خامنهای رهبر فقید این کشور، پیام چالش برانگیز برای ترامپ ارسال می کند.
اعتراف این رسانه آمریکایی به تأثیرگذار بودن برگزاری پرشور و حماسی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در حالی است که بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده، هیئتهای رسمی، شخصیتها و گروههای مردمی از دستکم ۱۰۰ کشور برای شرکت در این مراسم اعزام می شوند.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اعلام این خبر افزود که از کشورهای همسایه هم هیاتهای عالیرتبه برای شرکت در مراسم تشییع امام شهید اعزام میشوند.
به گفته بقایی حداقل ۸ رئیس دولت یعنی رئیس جمهور یا نخست وزیر و ۱۲ رئیس مجلس در این مراسم حضور خواهند داشت.
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