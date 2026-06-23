جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از اجرای محدودیتهای ترافیکی ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: برای تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران - شمال مسدود و این محور به صورت یکطرفه درآمده است.
وی ظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان، حدفاصل سیاهبیشه تا پل زنگوله، نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
صادقی افزود: همچنین در محور هراز نیز در محدوده بایجان تا سهراهی چلاو شاهد ترافیک نیمهسنگین هستیم و تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان به صورت عادی و روان جریان دارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به آغاز محدودیتهای ترافیکی ویژه تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی از صبح امروز، تصریح کرد: این محدودیتها با هدف مدیریت حجم سفرها، افزایش ایمنی و تسهیل در عبور و مرور خودروها اجرا شده و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی اطلاع حاصل کنند تا از بروز گرههای ترافیکی و حوادث احتمالی جلوگیری شود.
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