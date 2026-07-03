استاندار تهران از مردم برای حضور در وداع رهبر شهید دعوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر چهارشنبه با صدور پیامی از عموم مردم ایران برای حضور در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید دعوت کرد.

وی که استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید در استان تهران است، اظهار کرد: ایران اسلامی در آستانه وداع با رهبر شهیدی قرار دارد که عمر خود را در مسیر عزت، استقلال و سربلندی کشور سپری کرد و شکوه این بدرقه تاریخی را مردم خواهند ساخت.

معتمدیان با بیان اینکه این اجتماع عظیم، تجدید میثاق ملت با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی است، افزود: حضور مردم در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و سرمایه اجتماعی ایران و پاسخی روشن به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه خواهد بود.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از زائران، تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های پایتخت، از ورودی‌های استان تا محل برگزاری مراسم، برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده و آرامش، امنیت و حفظ کرامت مردم محور همه برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفته است.

استاندار تهران ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و گروه‌های خدمت‌رسان با هم‌افزایی کامل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی به زائران ایجاد نشود.

معتمدیان در پایان از مردم مؤمن و قدرشناس ایران، از اقوام، مذاهب و سلایق مختلف، دعوت کرد با حضوری پرشور در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید، تصویری ماندگار از وحدت، همبستگی و وفاداری ملت ایران در تاریخ به ثبت برسانند.