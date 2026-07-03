پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر نمایندگان ایران مقابل آمریکا در ربوکاپ ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نمایندگان ایران (تیم «روبو دانش» در لیگ فوتبالیست سبک پیشرفته و تیم «دبیرستان سلام صدر» در لیگ فوتبالیست وزن آزاد) در این دوره از رقابتها در دو لیگ فوتبال رباتها حضور دارند.
تیم «روبو دانش» در نخستین روز رقابتهای لیگ فوتبالیست سبک پیشرفته، چهار مسابقه برگزار کرد که حاصل آن سه پیروزی و یک شکست بود.
نماینده ایران در نخستین دیدار با نتیجه ۱۵ بر ۶ کرواسی، نایبقهرمان دوره گذشته مسابقات ربوکاپ، را شکست داد. در دومین مسابقه نیز با ارائه نمایشی مقتدرانه، تیم آمریکا را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت. این تیم در سومین دیدار نیز با نتیجه ۱۱ بر ۷ یکی از نمایندگان ژاپن را مغلوب کرد.
با پایان رقابتهای روز نخست، تیم «روبو دانش» بهطور موقت در رده سوم جدول قرار گرفته و همچنان یکی از مدعیان صعود به مرحله نهایی محسوب میشود.
در لیگ فوتبالیست وزن آزاد نیز تیم «دبیرستان سلام صدر» رقابتهای خود را با عملکردی امیدوارکننده آغاز کرده است. این تیم در روز نخست برابر تیمهای کرواسی، آلمان و ژاپن به میدان رفت و با نمایش مطلوب خود، آمادگی فنی بالای رباتها را به نمایش گذاشت. یکی از نتایج شاخص این تیم، پیروزی ۲۵ بر ۱۱ برابر ژاپن بود.
رقابتهای امروز برای هر دو نماینده ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه نتایج این دیدارها تیمهای راهیافته به مراحل پایانی را مشخص خواهد کرد. دو تیم ایرانی با تکیه بر عملکرد موفق روز نخست، امیدوارند با تداوم روند خوب خود، جواز حضور در نیمهنهایی و فینال مسابقات را کسب کنند.
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