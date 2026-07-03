ظرفیت ۷۰۰ مرکز مذهبی در خدمت زائران تشییع رهبر شهید در قم قرار گرفت

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبانزاده درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین اقدامات ستاد مردمی برای پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید در قم ، اظهار کرد: تمامی برنامهریزیهای اجرایی بر مبنای تقسیمبندی پنجگانه شهر انجام شده تا خدمترسانی به زائران با نظم و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
وی افزود: رینگ نخست محدوده بلوار پیامبر اعظم (ص) را در بر میگیرد و رینگ دوم از این بلوار تا مسیرهای ۱۷ گانه منتهی به حرم مطهر امتداد دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: رینگ سوم مبادی منتهی به این مسیرها را شامل میشود و رینگ چهارم نیز ورودیهای اصلی شهر را در بر گرفته است.
وی بیان کرد: رینگ پنجم نیز به پارکینگهای خارج از شهر اختصاص یافته تا فرآیند هدایت زائران و ارائه خدمات با انسجام بیشتری انجام شود.
شعبانزاده گفت: در مجموع بیش از یکهزار و ۲۰۰ موکب به صورت قطعی در این پنج رینگ مستقر خواهند شد و جانمایی همه آنها در ۱۷ محور اصلی به همراه بلوار پیامبر اعظم (ص) با هماهنگی و اشراف کامل مسئولان امنیتی به پایان رسیده است.
وی افزود: استقرار مواکب از روز شنبه آغاز میشود و ارائه خدمات رسمی آنها از روز دوشنبه در مسیرهای پیشبینی شده آغاز خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به ظرفیت خدماترسانی مواکب اظهار کرد: برای این ایام توزیع بیش از ۱۵ میلیون بطری آب پیشبینی شده و همچنین سه میلیون لقمه غذایی توسط مواکب میان زائران توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: از مجموع مواکب مستقر، پنج موکب متعلق به مجموعههای غیرایرانی است و ۱۵۵ موکب نیز از استانهای دیگر در این عملیات خدمترسانی مشارکت دارند و سایر مواکب از ظرفیتهای مردمی استان قم تأمین شدهاند.
مساجد و هیئات پشتیبانی را بر عهده دارند
شعبانزاده با اشاره به نقش مراکز مذهبی در این برنامه گفت: ۵۵۰ مسجد شهر قم به صورت کامل توجیه شدهاند و علاوه بر امامان جماعت، نمایندگان هیئت امنای این مساجد نیز در جریان مأموریتها و برنامههای پیشبینی شده قرار گرفتهاند.
وی افزود: در کنار مساجد، ۷۰ حسینیه نیز با مشخص شدن موقعیت و ظرفیتهای خود برای اسکان و ارائه خدمات آماده شدهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: افزون بر این، بیش از ۵۰ هیئت مذهبی نیز در مرحله نخست برای اسکان زائران و خدمترسانی اعلام آمادگی کردهاند.
وی تصریح کرد: مجموعه زیرساختهای مردمی شامل مساجد، حسینیهها و هیئات مذهبی دارای امکانات، در مجموع حدود ۷۰۰ مرکز را تشکیل میدهد که ظرفیت مهمی برای پشتیبانی از مراسم محسوب میشود.
شعبانزاده با اشاره به نقش بانوان در این عملیات مردمی گفت: حدود یکهزار بانوی فعال فرهنگی مأموریت یافتهاند در بیش از ۵۰ محله با حدود ۲۰ هزار منزل تماس مستقیم برقرار کنند تا زمینه مشارکت خانوادهها برای میزبانی و اسکان زائران فراهم شود.
وی افزود: جمعبندی برنامههای ستاد مردمی بر این اساس است که مواکب میداندار خدمترسانی خواهند بود، مساجد نقش پشتیبانی را ایفا میکنند، بانوان زمینه مشارکت خانوارها را فراهم میکنند و رسانهها نیز مسئولیت روایت این حرکت مردمی را بر عهده دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در پایان گفت: علاوه بر ظرفیت منازل، سایر خدمات مربوط به اسکان در اماکن عمومی از جمله ورزشگاهها، سالنهای مدیریت بحران، ادارات و دیگر فضاهای پیشبینی شده ارائه خواهد شد که مدیریت این بخش بر عهده میراث فرهنگی است.
قم- مدیرکل تبلیغات اسلامی قم گفت: ۷۰۰ مسجد، حسینیه و هیئت مذهبی ساماندهی شدهاند تا در کنار مواکب، خدمات مورد نیاز زائران و پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید در قم را بر عهده داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبانزاده درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین اقدامات ستاد مردمی برای پشتیبانی از مراسم تشییع رهبر شهید در قم ، اظهار کرد: تمامی برنامهریزیهای اجرایی بر مبنای تقسیمبندی پنجگانه شهر انجام شده تا خدمترسانی به زائران با نظم و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
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