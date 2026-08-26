سقف سنی داوران فوتبال ایران به ۵۰ سال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم جدید مسئولان فوتبال ایران، سقف سنی فعالیت داوران فوتبال کشور از ۴۰ سال به ۵۰ سال افزایش یافت تا داوران باتجربه فرصت بیشتری برای ادامه فعالیت در رقابت‌های رسمی داشته باشند.

پیش از این، داوران فوتبال ایران تنها تا ۴۰ سالگی امکان ادامه فعالیت در سطح حرفه‌ای را داشتند، اما با تغییر این مقررات، سقف سنی جدید برای قضاوت داوران ۵۰ سال تعیین شده است.

این تصمیم می‌تواند شرایط را برای ادامه فعالیت داوران باتجربه فراهم کند و از خروج زودهنگام داورانی که همچنان از نظر فنی و آمادگی جسمانی شرایط لازم برای قضاوت را دارند، جلوگیری کند.

از این پس داوران فوتبال ایران در صورت برخورداری از شرایط فنی، جسمانی و سایر الزامات مربوط به قضاوت، می‌توانند تا ۵۰ سالگی به فعالیت خود ادامه دهند.