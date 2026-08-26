  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

سقف سنی داوران فوتبال ایران به ۵۰ سال افزایش یافت

سقف سنی داوران فوتبال ایران به ۵۰ سال افزایش یافت

سقف سنی فعالیت داوران فوتبال ایران با تصمیم جدید مسئولان از ۴۰ سال به ۵۰ سال افزایش یافت تا داوران باتجربه بتوانند مدت بیشتری به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم جدید مسئولان فوتبال ایران، سقف سنی فعالیت داوران فوتبال کشور از ۴۰ سال به ۵۰ سال افزایش یافت تا داوران باتجربه فرصت بیشتری برای ادامه فعالیت در رقابت‌های رسمی داشته باشند.

پیش از این، داوران فوتبال ایران تنها تا ۴۰ سالگی امکان ادامه فعالیت در سطح حرفه‌ای را داشتند، اما با تغییر این مقررات، سقف سنی جدید برای قضاوت داوران ۵۰ سال تعیین شده است.

این تصمیم می‌تواند شرایط را برای ادامه فعالیت داوران باتجربه فراهم کند و از خروج زودهنگام داورانی که همچنان از نظر فنی و آمادگی جسمانی شرایط لازم برای قضاوت را دارند، جلوگیری کند.

از این پس داوران فوتبال ایران در صورت برخورداری از شرایط فنی، جسمانی و سایر الزامات مربوط به قضاوت، می‌توانند تا ۵۰ سالگی به فعالیت خود ادامه دهند.

کد مطلب 6928483
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها