سرهنگ هادی عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات محدودیت‌های ترافیکی از یکطفه شدن جاده چالوس از ظهر چهارشنبه خبر داد و اظهار کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس کماکان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، چهارم و پنجم شهریور، در صورت پرحجم بودن ترافیک، محدودیت‌های مقطعی در این محور اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: روز جمعه ششم شهریور، از ساعت ۹ صبح در آزادراه تهران–شمال محدودیت تردد برای خودروهای مقصد چالوس اعمال و از ساعت ۱۰ صبح نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود می‌شود.

عبادی تصریح کرد: از ساعت ۱۳ روز جمعه، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد و از ساعت ۲۳ با پایان طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد به حالت دوطرفه بازمی‌گردد. در صورت کاهش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا خواهد شد.

وی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تریلرها در این محور کماکان ممنوع است و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، در ساعات و روزهای اعلام‌شده ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

عبادی از رانندگان خواست ضمن توجه جدی به تابلوهای اطلاع‌رسانی و دستورات مأموران پلیس راه، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی محورها مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری کنند.