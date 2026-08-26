به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، ظهر چهارشنبه، در مراسم یادبود شهدای کارمند و گرامیداشت هفته دولت در شهرستان ورامین اظهار کرد: عملیات اجرایی احیای تالاب بندعلیخان آغاز شده و این پروژه یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده است.
وی افزود: احیای تالاب بندعلیخان علاوه بر اهمیت زیستمحیطی برای شهرستان ورامین، برای استانهای تهران، قم، سمنان و بخشهایی از استان اصفهان نیز اهمیت دارد.
فرماندار ویژه شهرستان ورامین ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی این پروژه نتیجه پیگیری و همراهی مجموعههای مختلف استانی و شهرستانی بوده و از دستگاههای مرتبط که در این زمینه همکاری کردند، قدردانی میکنم.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای هفته دولت گفت: طی یک سال گذشته حدود ۴۸ پروژه و طرح برای افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی در شهرستان ورامین آماده شده که مجموع اعتبار آنها بیش از ۷.۵ همت است.
وی این میزان اعتبار را نشاندهنده اهتمام دولت به شهرستان دانست و اظهار کرد: در شرایطی که کشور با محدودیتهای اقتصادی مواجه است، اختصاص چنین اعتباری به ورامین نشان میدهد دولت برای خدمترسانی به مردم در میدان حضور دارد.
فرماندار ورامین همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت مردم در دستگاههای اجرایی گفت: مدیران و کارکنان باید با هوشمندی و دقت، مراجعات مردم را مدیریت کنند تا حتی فردی که با ناراحتی و عصبانیت وارد دستگاه میشود، با آرامش خاطر آنجا را ترک کند.
عباسی در پایان بر همافزایی میان دستگاههای اجرایی و ارتقای کیفیت خدمترسانی تأکید کرد و گفت: مدیران باید بدون توجه به تفکرات و علایق افراد، برای خدمت به همه مردم تلاش کنند.
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