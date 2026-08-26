به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد: «شی جینپینگ» رئیسجمهوری چین، اوایل سپتامبر آینده برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته به مصر سفر خواهد کرد.
روابط چین و مصر در سالهای اخیر بهطور محسوسی گسترش یافته و دو کشور در سال ۲۰۱۴ پیمان شراکت راهبردی امضا کردند. شی جینپینگ در ژانویه ۲۰۱۶ به مصر سفر کرد و در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف تأکید شد. همکاری دو کشور همچنین در چارچوب طرح «یک کمربند یک جاده» در بخشهایی مانند زیرساخت، سرمایهگذاری و منطقه اقتصادی کانال سوئز توسعه یافته است.
سال ۲۰۲۶ نیز هفتادمین سال برقراری روابط دیپلماتیک چین و مصر است. چین، مصر را نخستین کشور عربی و آفریقایی میداند که با جمهوری خلق چین روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سفر پیشروی شی جینپینگ، نخستین سفر رسمی او به مصر در ۱۰ سال گذشته خواهد بود و در شرایطی انجام میشود که دو کشور بر تعمیق همکاریهای اقتصادی و راهبردی تأکید دارند. انتظار میرود مسائل منطقهای و بینالمللی و همچنین روابط دوجانبه از محورهای گفتوگوهای شی و السیسی باشد.
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