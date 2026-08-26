اجرای ۱۱ پروژه ارتقای اقتصاد و زیست فرهنگی در حریم قلعه فلک الافلاک

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری لرستان با حضور وزیر میراثفرهنگی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و شهیدان رجایی و باهنر گفت: لرستان گنج به تمام معنای تاریخ و طبیعت با ۵ هزار اثر تاریخی، طبیعی و گردشگری واجد ارزش است که ۲۸۰۰ اثر آن به ثبت رسیده است.
وی اظهارداشت: در این راستا پیگیری ویژه وزیر میراثفرهنگی برای ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ دره خرمآباد باعث شد این اثر تاییدیه یونسکو را کسب کند.
استاندار لرستان ادامهداد: این ثبت جهانی، در کنار سایر آثار ثبت شده، وجود آثار طبیعی مینیاتوری مانند دره خرینه، دره شیرز و ... نیز در جهان هم بیمثال هستند و باعث شدهاست که با متفاوت عمل کردن، در مسیر استفاده از این ظرفیتها حرکت کنیم.
شاهرخی با بیان اینکه امروز در شرایط جنگ هستیم و بخشی از بودجه صرف جنگ میشود، اظهار کرد: با این وجود سال گذشته از روشهای دیگر برای جذب منابع اقدام کردیم و از محل مولدسازی ۸ همت منابع جذب کردیم.
وی افزود: همچنین ۳همت اوراق مرابحه برای استان جذب شد و از محل ماده ۵۶ سال گذشته بیش از ۵ همت و امسال هم بیش از ۵ همت دریافت کردیم.
استاندار لرستان ادامهداد: به همت نمایندگان و همه دستگاههای اجرایی و نماینده ولی فقیه در لرستان حول محور وفاق، کار و تلاش در جریان است و لرستان مانند یک کارگاه بزرگ در شهرستانها فعال است.
رحمتی تصریح کرد: نقش نمایندگان و همراهی دولت و همکاری مردم در این زمانه غیرقابل انکار و بسیار ارزنده است.
وی گفت: مردم، متن و خط قرمز ما هستند، به سراغ حاشیه نمیرویم و امروز آهنگ کلی حرکت استان، وحدت و متفاوت عمل کردن است.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت پروژه گردشگری افلاک، افزود: ۵ پروژه در حریم و ۶ پروژه در داخل محوطه قلعه فلکالافلاک یعنی جمعا ۱۱ پروژه برای ارتقای اقتصاد و زیست فرهنگی و اجتماعی مورد تاکید وزارت میراثفرهنگی استان و مرکز استان، در حال اجراست.
شاهرخی اظهارداشت: امروز نگاه به همه پروژههای استان، خلق ثروت و ارزشآفرینی است و این اصل در دستور مجموعه مدیریتی استان قرار دارد.
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