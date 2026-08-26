جلسه مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جلسه پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با مهدی تارتار سرمربی تیم، برگزار شد و در جریان آن آخرین شرایط تیم و همچنین برنامههای پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست در فضایی مشورتی و با هدف تبادل نظر میان مدیرعامل و سرمربی تیم برگزار شد و طرفین درباره مسائل مختلف مرتبط با دیدارهای قبلی و دیدارهای پیش روی پرسپولیس به گفتگو پرداختند.
شرایط فعلی تیم، روند آمادهسازی بازیکنان و نحوه برگزاری تمرینات یکی از محورهای گفتگو در این جلسه بود. همچنین برنامههای تمرینی تیم در روزهای پیشرو و ضرورت ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف برای ادامه روند آمادهسازی، از دیگر محورهای این نشست بود.
مدیرعامل باشگاه و سرمربی تیم درباره شرایط بازیکنان، میزان آمادگی آنها و نحوه مدیریت تمرینات و ریکاوری با توجه به فشردگی مسابقات پیشرو تبادل نظر کردند.
حدادی نیز ضمن دریافت گزارش سرمربی، بر اهمیت برنامهریزی دقیق، حفظ آمادگی بازیکنان و فراهم شدن شرایط مناسب برای حضور تیم در مسابقات پیشرو تأکید کرد.
این جلسه در راستای تعامل مستمر مدیریت باشگاه و کادر فنی و با هدف بررسی شرایط تیم و هماهنگی بیشتر برای ادامه مسیر پرسپولیس برگزار شد.
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