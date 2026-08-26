جزئیات آزمون مرحله انفرادی هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود و داوطلبان لازم است یک ساعت پیش از شروع آزمون در حوزه امتحانی مندرج در کارت ورود به جلسه حضور داشته باشند. پیش از این مقرر بود این آزمون در ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شود که به تعویق افتاد.

آزمون در پنج حیطه آموزش پزشکی، استدلال بالینی، هنر و رسانه، مدیریت نظام سلامت و همگرایی در علوم پایه در نوبت صبح و در دو حیطه کارآفرینی و اخلاق پزشکی در نوبت عصر برگزار می‌شود. آزمون نوبت صبح از ساعت ۹ و آزمون نوبت عصر از ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد. ساعت پایان آزمون نیز بر روی صفحه نمایش داوطلب قابل مشاهده است.

محل حوزه آزمون الکترونیک بر روی کارت ورود به جلسه داوطلبان درج شده است و لازم است داوطلبان یک ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه اعلام‌شده در کارت ورود به جلسه خود حضور داشته باشند.

همچنین در صورت وجود هرگونه مغایرت در کارت ورود به جلسه، داوطلبان باید مراتب را فوراً به رابط المپیاد دانشگاه خود اطلاع دهند.

زمان هر آزمون بر روی صفحه مانیتور قابل مشاهده خواهد بود و هیچ‌گونه وقت اضافه‌ای به شرکت‌کنندگان داده نخواهد شد. به همراه داشتن هر گونه جزوه، کتاب، لپ تاپ، موبایل و سایر وسایل الکترونیکی در این حیطه، ممنوع است.

نوع سوالات؛ تعداد و زمان پاسخگویی

سوالات حیطه استدلال بالینی المپیاد ۵۵ سوال از نوع KF، Puzzel ،CRP و SC خواهد بود و زمان آن ۲۰۰ دقیقه است.

سوالات اخلاق پزشکی از نوع MCQ است. تعداد ۱۰۰ سوال و مدت زمان آن ۷۵ دقیقه است.

سوالات حیطه همگرایی در علوم پایه از نوع EMQs و SC است. تعداد این سوالات ۱۰۵ مورد بوده و مدت زمان آن ۲۱۰ دقیقه است.

سوالات حیطه مدیریت نظام سلامت در مجموع ۴۷ سوال که شامل PUZZLE ،SC ،EMI ،KF است و مدت زمان آن ۱۲۵ دقیقه است.

سوالات هنر و رسانه شامل MCQs و MEQ و تشریحی است. در مجموع ۸۰ سوال (معادل ۷۲ سوال MCQs و ۸ سوال MEQ که مدت زمان آن ۱۸۰ دقیقه است.

سوالات حیطه کارآفرینی المپیاد هجدهم ۶۰ سوال از نوع Puzzle ،KF ،EMI ،MCQ خواهد بود و زمان آن ۹۰ دقیقه خواهد بود.

ملاک پذیرش در مرحله اول انفرادی

پیش از این اعلام شده بود با توجه به اینکه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره نسبت به دوره‌های گذشته افزایش قابل توجهی نداشته است، ملاک پذیرش شرکت‌کنندگان در مرحله اول انفرادی همانند سال‌های گذشته خواهد بود.

طبق اعلام دبیرخانه، کسب حداقل نمره ۵۰ درصد برای پذیرش در مرحله اول منتفی بوده و هیچ‌گونه سهمیه‌ای برای کلان‌مناطق آمایشی در نظر گرفته نخواهد شد. همچنین بر اساس نتایج آزمون مرحله اول انفرادی، ۹۰ نفر اول به مرحله گروهی و مرحله دوم انفرادی راه خواهند یافت.