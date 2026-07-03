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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در خرم‌آباد

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و کنترلی، تعداد ۵۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به علت نداشتن پلاک، استفاده از پلاک مخدوش، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و آلودگی صوتی را توقیف کردند.

در ادامه این طرح، ۱۵ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و پس از انجام مراحل قانونی، برای درمان و بازپروری به کمپ‌های ترک اعتیاد تحویل شدند.

همچنین با شناسایی و دستگیری ۹ نفر سارق در زمینه سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو، مشاعات و اماکن خصوصی و عمومی، موفق به کشف ۱۶ فقره سرقت شدند که همگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6878014

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