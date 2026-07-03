به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و کنترلی، تعداد ۵۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به علت نداشتن پلاک، استفاده از پلاک مخدوش، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و آلودگی صوتی را توقیف کردند.

در ادامه این طرح، ۱۵ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و پس از انجام مراحل قانونی، برای درمان و بازپروری به کمپ‌های ترک اعتیاد تحویل شدند.

همچنین با شناسایی و دستگیری ۹ نفر سارق در زمینه سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو، مشاعات و اماکن خصوصی و عمومی، موفق به کشف ۱۶ فقره سرقت شدند که همگی به مراجع قضائی معرفی شدند.