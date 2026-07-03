اجرای ۳ نمایش خیابانی در ایام تشییع رهبر شهید در بیرجند

مجید کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه هنری خراسان جنوبی به همت هنرمندان استان در رشته‌های مختلف هنری از جمله گرافیک، نقاشی، خوشنویسی و سایر رشته‌های هنری، در ایام قبل، حین و بعد از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، برنامه‌های متعددی را برگزار می‌کند.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجرای این برنامه‌ها در دو بخش داخل و خارج از استان پیش‌بینی شده و بخشی از آن در بیرجند و بخش دیگری در تهران و مشهد برگزار خواهد شد.

کریمیان ادامه داد: اجرای سه نمایش خیابانی در بیرجند، هم‌نویسی هنرمندان خوشنویس، اجرای گروه‌های سرود، برپایی پاتوق شعرای انقلاب اسلامی، اجرای برنامه‌های تجسمی و سایر برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌هایی است که در این ایام برگزار می‌شود.

اعزام تیم‌های تخصصی

وی یادآور شد: در بخش برنامه‌های خارج از استان نیز یک تیم تخصصی از هنرمندان عکاس و تصویربردار برای ثبت لحظات تاریخی تشییع رهبر شهید انقلاب به تهران اعزام می‌شود و دو تیم دیگر نیز برای پوشش این مراسم به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی افزود: همچنین هشت نفر از نویسندگان و فعالان رسانه‌ای خراسان جنوبی نیز برای روایتگری مراسم تشییع رهبر شهید در قالب برنامه «ستاره‌های خاکی» به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف ثبت و روایت هنرمندانه یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر، تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید و بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و همبستگی به نسل‌های آینده اجرا می‌شود.