اجرای ۳ نمایش خیابانی در ایام تشییع رهبر شهید در بیرجند

مجید کریمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه هنری خراسان جنوبی به همت هنرمندان استان در رشتههای مختلف هنری از جمله گرافیک، نقاشی، خوشنویسی و سایر رشتههای هنری، در ایام قبل، حین و بعد از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، برنامههای متعددی را برگزار میکند.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، اجرای این برنامهها در دو بخش داخل و خارج از استان پیشبینی شده و بخشی از آن در بیرجند و بخش دیگری در تهران و مشهد برگزار خواهد شد.
کریمیان ادامه داد: اجرای سه نمایش خیابانی در بیرجند، همنویسی هنرمندان خوشنویس، اجرای گروههای سرود، برپایی پاتوق شعرای انقلاب اسلامی، اجرای برنامههای تجسمی و سایر برنامههای فرهنگی و هنری از جمله برنامههایی است که در این ایام برگزار میشود.
اعزام تیمهای تخصصی
وی یادآور شد: در بخش برنامههای خارج از استان نیز یک تیم تخصصی از هنرمندان عکاس و تصویربردار برای ثبت لحظات تاریخی تشییع رهبر شهید انقلاب به تهران اعزام میشود و دو تیم دیگر نیز برای پوشش این مراسم به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی افزود: همچنین هشت نفر از نویسندگان و فعالان رسانهای خراسان جنوبی نیز برای روایتگری مراسم تشییع رهبر شهید در قالب برنامه «ستارههای خاکی» به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: این برنامهها با هدف ثبت و روایت هنرمندانه یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر، تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید و بهرهگیری از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و همبستگی به نسلهای آینده اجرا میشود.
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