۳ پرونده حقوقی در بروجرد منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکاوند در سخنانی، اظهار داشت: در راستای سیاستهای کلان قوه قضائیه مبنی بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی، کارکنان شعبه هفت شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد با تاسی از آموزههای دینی، موفق به حلوفصل و ایجاد سازش در سه پرونده حقوقی شدند.
وی گفت: این اقدام خداپسندانه که باهدف ترویج فرهنگ گذشت و ایثار صورت گرفت، به نیت احترام به رهبر شهید، انجام شد.
رئیس شورای حل اختلاف لرستان، افزود: پروندههای مختومه شده شامل موضوعات مطالبه وجه به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، استرداد لاشه چک، مطالبه اجرتالمثل بوده است.
کاکاوند، بیان داشت: اعضای شعبه هشت شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد، هدف از این اقدام را رضای خداوند متعال، اجرای عدالت اجتماعی و افزایش رضایتمندی مراجعین عنوان کردند. این صلح و سازش که با استقبال طرفین پرونده همراه بود، گامی مؤثر در جهت کاهش تنشهای اجتماعی و تحکیم اخوت در جامعه محسوب میشود.
وی افزود: توسعه صلح و سازش یکی از اهداف اصلی قوه قضائیه است که با پیگیریهای مستمر در سطح لرستان و شهرستان بروجرد، نتایج ارزشمندی را در مختومه کردن پروندهها با رویکرد اصلاح ذاتالبین به همراه داشته است.
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