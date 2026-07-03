اعزام ۱۵ هزار لرستانی برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی صبح امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تسلیت شهادت قائد امت به مردم شریف لرستان، به تشریح راهبرد اجرایی و زمان‌بندی مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب پرداخت.

تجلی باشکوه و تاریخی انسجام ملی در مراسم تشییع رهبر شهید

وی گفت: اولویت اصلی ما در این ایام، حفظ امنیت، ایجاد آرامش و بسترسازی برای تجلی باشکوه و تاریخی انسجام ملی است. ما در این روزها شاهد یک رویداد تاریخی بزرگ هستیم، رویدادی که نشان‌دهنده اقتدار و همبستگی مردم ایران و نشانه پیوند عمیق مردم ولایی و قدرشناس با ولایت‌فقیه، مرجعیت و روحانیت معظم است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: دولت با تشکیل ستادهای عالی در سطح ملی و متناظر آن در سطح استان، با تمام توان در حال مدیریت این مراسم است تا بانظم، امنیت، دقت و شکوه برگزار شود.

پورعلی با اشاره به ساختار مدیریتی استان در برگزاری این رویداد، گفت: در سطح استان لرستان، شورای مرکزی مراسم به ریاست نماینده ولی‌فقیه و با نایب‌رئیسی استاندار تشکیل شده است و ما برای اینکه هیچ خللی در خدمات‌رسانی و مدیریت مراسم ایجاد نشود، در قالب ستاد اجرایی، ۱۲ کمیته تخصصی شامل کمیته امنیتی و انتظامی، بهداشت، حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی و... را فعال کرده‌ایم که این ساختار در ۱۲ شهرستان استان نیز دقیقاً کپی‌برداری شده است تا هماهنگی کامل برقرار باشد.

زمان‌بندی مراسم‌های محوری این رویداد ملی و تاریخی

وی، در خصوص جدول زمان‌بندی مراسم‌های محوری این رویداد ملی و تاریخی، افزود: برای اینکه تمامی اقشار جامعه بتوانند مشارکت فعالی در این زمینه داشته باشند، جدول زمان‌بندی مراسم‌های محوری تدوین شده است که به شرح زیر اجرا خواهد شد:

شنبه ۱۳ تیر، ساعت ۷ صبح: مراسم جامعه دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با حضور خانواده شهدا و مردم حق‌شناس و قدردان

یکشنبه ۱۴ تیر، ساعت ۹:۳۰ صبح: مراسم حوزویان (در حوزه علمیه کمالیه).

دوشنبه ۱۵ تیر، ساعت ۹ صبح: اجتماع بزرگ مردمی عاشقان رهبر شهید و راهپیمایی مردم خداجو از میدان شهدا به سمت مصلی.

سه‌شنبه ۱۶ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم جامعه زنان (در حسینیه عاشقان ثارالله).

چهارشنبه ۱۷ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم جامعه عشایر لرستان (در حسینیه عاشقان ثارالله).

پنج‌شنبه ۱۸ تیر، ساعت ۷:۳۰ صبح: مراسم نیروهای مسلح استان (در گلزار شهدا).

یکشنبه ۲۱ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم محوری پس از تدفین پیکر مطهر رهبر شهیدمان در مشهد مقدس در مصلی الغدیر خرم‌آباد

اعزام ۱۵ هزار لرستانی به مراسم تشییع رهبر شهید

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در خصوص اقدامات صورت‌گرفته در حوزه پشتیبانی و حضور مردمی نیز، اظهار کرد: در حوزه لجستیک، آخرین آمارها مربوط به اعزام سازمان‌یافته مردمی توسط سپاه پاسداران استان به ظرفیت سه هزار و ۵۴۰ نفر با ۶۰ دستگاه اتوبوس و اعزام کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خودجوش خانوادگی است که برآورد استان اعزام بیش از ۱۵ هزار نفر در سه قالب سازمان‌یافته توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعزام دستگاهی و اعزام خودجوش شخصی است.

پورعلی، افزود: بیشترین آمار اعزام سازمان‌یافته متعلق به خرم‌آباد با هزار و ۳۰۰ نفر و بروجرد ۲۰۰ نفر است.

وی ادامه داد: در زمینه خدمات موکب‌ها نیز شاهد استقرار هشت موکب در خرم‌آباد و کوهدشت، سه موکب در قم، دو موکب در تهران و دو موکب در مشهد مقدس برای ارائه خدمات به زائرین امام شهید است. دو موکب در مسیر رفت‌وبرگشت آزادراه خرم‌زال و یکی در ورودی شهر خرم‌آباد در کنار پلیس‌راه خرم‌آباد - اندیمشک، مستقر خواهند شد. همچنین موکبی دیگر در مسیر رفت‌وبرگشت آزادراه اراک - خرم‌آباد و در محدوده عوارضی برپا می‌شود.

برپایی موکب‌های لرستان برای ارائه خدمات به زائران

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، موکب اعظم امام خامنه‌ای نیز در ورودی شهر خرم‌آباد، همانند سال‌های گذشته، خدمات شایسته‌ای به زائران و مسافران ارائه خواهد داد. در مسیر ایلام به لرستان نیز موکبی در منطقه «بلوران» کوهدشت برای زائرانی که از آن مسیر وارد استان می‌شوند، برپا خواهد شد و یک موکب دیگر نیز در ورودی شهر کوهدشت مستقر می‌شود.

پورعلی، گفت: همچنین سه موکب از استان لرستان در شهر قم و دو موکب دیگر در شهر تهران برای خدمت‌رسانی به هم‌وطنان برپا شده است. علاوه‌برآن برای اسکان زائرین ۱۳ مدرسه علمیه، تعدادی از مدارس، خوابگاه‌های دانشگاهی و برخی از مساجد پیش‌بینی‌شده است.

وی تصریح کرد: هلال‌احمر استان نیز با اختصاص ۴۰ دستگاه اتوبوس برای خرم‌آباد، ۲۸ دستگاه اتوبوس برای شهرستان‌های استان، پنج هزار عدد چادر برای ۲۰ هزار نفر اسکان در پارک «ارم»، دو دستگاه آمبولانس یک دستگاه اتوبوس آمبولانس یک دستگاه جرثقیل و دو دستگاه خودرو ایسوز، تمام توان لجستیکی و امدادی خود را برای مشارکت استانی و ملی بسیج کرده است.

ارائه خدمات کادر درمان لرستان به زائران تشییع رهبر شهید

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، کمیته بهداشت، درمان و امداد ستاد استانی مراسم وداع و بدرقه با امام شهید با اختصاص چهار دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به همراه ۲۶ کارشناس فوریت برای استقرار در تهران، قم و سپس مشهد مقدس و اعزام اکیپ با ظرفیت ۱۰۰ نفر شامل ۱۴ پزشک، ۸۶ پرستار و کارشناس فوریت با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی به تهران و اعزام اکیپ مشهد ۱۲۰ نفر شامل ۳۴ پزشک، ۱۰ کارشناس بهداشت، ۷۶ پرستار و کارشناس فوریت‌ها با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی، دو دستگاه آمبولانس مجهز به همراه کارشناس با کاروان‌های اعزامی سطح استان، آماده‌باش ۱۱۰ پایگاه شهری، بین‌راهی و سه پایگاه امداد هوایی و ۱۰ تکنیسین محله با «جامپ بگ» به‌صورت وسیله نقلیه شخصی تلاش دارد تا مشارکت حداکثری در مراسم داشته باشد.

برگزاری مراسم‌های عزاداری و تبیینی در جایگاه‌های شبانه تجمع مردمی

پورعلی با اشاره به‌ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه، گفت: باهدف بهره‌مندی از ظرفیت فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی کمیته اطلاع‌رسانی دو نشست با اهل رسانه برگزار کرد و مقرر شد که ۴۰ نفر از اصحاب رسانه در اتوبوس‌های اعزامی در کنار زائران باشند که هدف تیم اعزامی رسانه تولید محتوای، گزارش تصویری و فیلم از فضای زیارت و زوار است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی استان این است که در ایام برگزاری مراسم وداع و بدرقه با رهبر شهیدمان، تجمع مردمی در اجتماعات شبانه سطح استان با حضور گسترده‌تر مردم همراه باشد، بنابراین برگزاری مراسم‌های عزاداری و تبیینی در جایگاه‌های شبانه تجمع مردمی همچون ۱۲۵ شب گذشته از برنامه‌های مهم این ایام است.



پورعلی گفت: فضاسازی و سیاه‌پوش کردن شهرها، دستگاه‌های اجرایی و خیابان‌ها و معابر از برنامه‌های مهم کمیته فضاسازی است و این کمیته با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری‌های تلاش دارد با شعار «وداع با آقای شهید ایران»، «باید برخاست» و «نماد تصویری مشت گره‌کرده» از فضاهای شهری و دستگاه‌های اجرایی برای تعظیم و تکریم بهره ببرد.

وی گفت: نکته مهم این است که ما علاوه بر اعزام و اجرای مراسم‌های محوری، نظارت کامل بر وضعیت امنیت و ایمنی استان در ایام برگزاری مراسم وداع و بدرقه را بر عهده داریم و اجازه نخواهیم داد هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: مراسم وداع و بدرقه رهبر شهیدمان، تجدید بیعت با آرمان‌های نظام و نمایش قدرت و تاب‌آوری ملی است. همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ایم، نظام سیاسی ما متکی به ساختارها و نهادهای مستحکم است. این جنگ‌ها و حملات دشمنان زبون امریکایی - صهیونی، نه‌تنها ما را تضعیف نمی‌کند، بلکه به تعبیر استعاره ققنوس، باعث نوآوری و قوی‌تر شدن ساختارهای ما خواهد شد. ما اینجا هستیم تا تضمین کنیم که استان لرستان در این مسیر، همچون همیشه، در صف اول وفاداری و نظم قرار دارد.