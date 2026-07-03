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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

جاده چالوس دوطرفه شد

جاده چالوس دوطرفه شد

جانشین پلیس راه فراجا، از دوطرفه شدن تردد در محور چالوس از ساعت ۱۴ روز جمعه خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تردد در محور چالوس اظهار کرد: از ساعت ۱۴ روز جمعه، تردد در این محور به حالت دوطرفه بازگشته است، اما این تصمیم مقطعی بوده و ادامه آن به شرایط ترافیکی بستگی دارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند.

جانشین پلیس راه فراجا همچنین با توصیه به هموطنان تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تردد در جاده‌ها و افزایش سفرها همزمان با حضور زائران مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، شهروندان تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، زمان‌بندی مناسب و همکاری با مأموران پلیس را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 6878310

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