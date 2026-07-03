جاده چالوس دوطرفه شد

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تردد در محور چالوس اظهار کرد: از ساعت ۱۴ روز جمعه، تردد در این محور به حالت دوطرفه بازگشته است، اما این تصمیم مقطعی بوده و ادامه آن به شرایط ترافیکی بستگی دارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند.

جانشین پلیس راه فراجا همچنین با توصیه به هموطنان تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تردد در جاده‌ها و افزایش سفرها همزمان با حضور زائران مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، شهروندان تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، زمان‌بندی مناسب و همکاری با مأموران پلیس را در دستور کار قرار دهند.