به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: گلستان در سالهای گذشته با ناترازی جدی منابع آب مواجه بوده و در زمان آغاز مسئولیت دولت، استان با کمبود هزار و ۵۸۰ لیتر بر ثانیه آب شرب روبهرو بود که رفع این مشکل به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان تبدیل شد.
وی افزود: مجوز اجرای پروژه آبشیرینکن اخذ شده و مذاکرات با سه پیمانکار بزرگ کشور انجام شده است. همچنین با هماهنگی وزارت نیرو، اجرای این طرح به شرکت آبنیرو سپرده خواهد شد تا آب شرب پایدار شهرهای غرب گلستان، از جمله گرگان و آققلا، برای دهههای آینده تأمین شود.
استاندار گلستان با اشاره به سرمایهگذاریهای انجامشده در بخش آب گفت: طی مدت کوتاه گذشته بیش از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه آب استان هزینه شده که بخشی از آن صرف اجرای طرحهای آبرسانی به گنبدکاووس، مناطق مرزی و تقویت زیرساختهای تأمین آب شده است.
طهماسبی با اشاره به روند اجرای سد چایلی اظهار کرد: این پروژه پس از ۲۱ سال تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشت، اما با برنامهریزی انجامشده، روند جابهجایی ۶ روستای واقع در محدوده مخزن سد آغاز شده است.
وی افزود: برای این منظور ۴۰۰ هکتار زمین ملی در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته و زیرساختهای محل جدید اسکان شامل جاده و آمادهسازی اراضی تکمیل شده است.
استاندار گلستان ادامه داد: دولت برای جابهجایی حدود ۸۰۰ خانوار ساکن این روستاها، بستههای حمایتی در نظر گرفته است که شامل خرید زمین و اعیانی، پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کمبهره، ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و واگذاری رایگان زمین معادل مساحت زمین قبلی با سند رسمی خواهد بود.
وی با اشاره به سد آقدکش نیز گفت: این پروژه که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود، تا سال ۱۴۰۳ تنها ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما طی یک سال و نیم گذشته به ۹۵ درصد رسیده و در صورت تأمین نهایی اعتبارات، در هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
طهماسبی تأکید کرد: تکمیل این پروژهها نقش مهمی در تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی، مدیریت آبهای سطحی، کاهش تنش آبی و ارتقای امنیت آبی استان گلستان خواهد داشت.
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