گلستان آماده میزبانی و بدرقه زائران «آقای شهید ایران»

علی‌اصغر طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر از بسیج کامل ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی استان برای پشتیبانی از مراسم تشییع «آقای شهید ایران » خبر داد و اظهار کرد: از نخستین ساعات اعلام زمان برگزاری این مراسم، ستاد عالی هماهنگی در استان تشکیل شد و همه دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران وارد میدان شدند.

وی افزود: به محض ابلاغ دستورالعمل دولت و معاون اول رئیس‌جمهور به استانداران، ستاد عالی هماهنگی در گلستان تشکیل و بیش از ۴۰ کمیته و کارگروه تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله اسکان، حمل‌ونقل، امنیت، خدمات‌رسانی و پشتیبانی فعال شد.

استاندار گلستان با اشاره به پیش‌بینی گسترده امکانات اسکان افزود: بیش از دو هزار و ۴۰۰ کلاس درس برای اسکان زائران ساماندهی شده و علاوه بر آن، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، سالن‌های ورزشی، مراکز امدادی هلال‌احمر، هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز برای پذیرش و خدمت‌رسانی به مسافران آماده هستند. همچنین غذای گرم برای زائران پیش‌بینی شده است.

طهماسبی از برنامه‌ریزی برای اعزام ۱۵ هزار نفر از مردم گلستان به تهران خبر داد و گفت: برای زائرانی که عازم مشهد مقدس هستند نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در کنار خودروهای شخصی برای جابه‌جایی زائران به کار گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه موکب‌های مردمی از نوکنده در غرب استان تا پارک ملی گلستان در شرق استان مستقر می‌شوند، افزود: فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و موکب‌داران در طول محور بین‌المللی استان مسئولیت‌های مشخصی برای استقبال، راهنمایی و خدمت‌رسانی به زائران بر عهده دارند.

استاندار گلستان همچنین از استقرار تیم‌های راهنما و خدمات‌رسان استان در منطقه یک تهران خبر داد و گفت: همکاران استانداری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برپایی موکب، مسئولیت راهنمایی و پشتیبانی از زائران گلستانی را در محل برگزاری مراسم برعهده خواهند داشت.

طهماسبی با اشاره به حضور پررنگ مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: انسجام و حضور حماسی مردم در بیش از ۱۲۳ شب گذشته نشان داد که ملت ایران همچنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی پیوندی ناگسستنی دارند.

وی با استناد به فرمایش «رهبر شهید» درباره خطای محاسباتی دشمن، اظهار کرد: دشمن بار دیگر در شناخت ملت ایران دچار اشتباه شده است؛ چرا که این مردم، مردمی مبعوث‌شده، آگاه و همیشه در صحنه هستند و هر زمان انقلاب به حضور آنان نیاز داشته باشد، با وحدت و بصیرت در میدان حاضر می‌شوند.

طهماسبی افزود: حضور پرشور اقشار مختلف مردم در عرصه‌های گوناگون، سرمایه‌ای راهبردی برای کشور است و همین پشتوانه مردمی، جمهوری اسلامی را در عبور از بحران‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان یاری کرده است.

وی با تأکید بر اینکه گلستان به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران به تهران و مشهد نقش مهمی در خدمت‌رسانی ایفا می‌کند، گفت: هدف ما این است که مردم کشور با آرامش، امنیت و سهولت در مراسم تشییع «آقای شهید ایران » حضور یابند و استان گلستان نیز میزبانی شایسته‌ای از زائران داشته باشد.

استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت گسترده مردم، زمینه سفری ایمن، منظم و شایسته برای زائران مراسم تشییع «آقای شهید ایران» فراهم شود.