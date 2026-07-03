به گزارش خبرگزاری مهر، هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق که برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کرده است، صبح امروز با دکتر قالیباف، رئیس مجلس دیدار و گفت‌وگو کرد.

قالیباف رئیس مجلس در این دیدار گفت: انتخاب جنابعالی را به ریاست مجلس عراق تبریک می‌گویم. در شرایطی که ملت و مسئولان ما عزادار هستند، از حضور شما در ایران تشکر می‌کنم.

وی افزود: کشورهای منطقه از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند. امیدواریم مقاومتی که جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، چه در عرصه نظامی و چه در عرصه سیاسی، از خود نشان داد، منشأ خیر و ثبات برای منطقه باشد.

رئیس مجلس ادامه داد: همان‌گونه که اشاره کردید، ایران و عراق هم در روزهای سخت و هم در روزهای شیرین در کنار یکدیگر بوده‌اند. اگرچه دوران تلخ و سخت رژیم بعثی صدام را پشت سر گذاشتیم، اما پس از آن، دو ملت همانند دو کشور برادر، در کنار یکدیگر برای حفظ حاکمیت ملی کشورهای خود ایستادند، از یکدیگر حمایت کردند، جنگیدند و خون دادند.

وی افزود: درباره مدیریت تنگه هرمز، موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده است. از آنجا که بر اساس قوانین بین‌المللی، اداره تنگه هرمز باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود، ما در این زمینه نظرات کشورهای ساحلی خلیج فارس از جمله عراق را دریافت می کنیم.

همبستگی بسیار بالایی میان ملت‌های عراق و ایران وجود دارد

هیبت الحلبوس، رئیس مجلس عراق در این دیدار گفت: بسیار دوست داشتیم این دیدار در شرایط بهتری انجام می‌شد، اما وظیفه داشتیم به ایران بیاییم و باعث افتخار ماست که در مراسم تشییع امام خامنه‌ای شهید شرکت کنیم. پیروزی ایران در جنگ اخیر را تبریک می گویم و شهادت افرادی را که در این جنگ به شهادت رسیدند، تسلیت عرض کنم.

رئیس مجلس عراق افزود: به معنای واقعی کلمه، ایستادگی ایران یک ایستادگی تاریخی بود. همچنین درباره توافق اخیر نیز به شما تبریک می‌گویم؛ شخص جنابعالی در دستیابی به این توافق نقش مهمی ایفا کردید. همچنین مایلم مراتب تسلیت مردم و دولت عراق را به مناسبت شهادت رهبر انقلاب به شما ابلاغ کنم.

وی ادامه داد: در جنگ ۴۰ روزه، عراق در کنار ایران بود و این همراهی بر پایه روابط، مشترکات دینی و پیوندهای سیاسی میان دو کشور شکل گرفت. در طول این جنگ، عراق نیز هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت و خساراتی را متحمل شد. با این توافق، تنگه هرمز بازگشایی می شود و امیدوارم بتوانیم از طریق ازسرگیری صادرات نفت،خسارت‌ها را جبران کنیم.

الحلبوسی تاکید کرد: آنچه در جنگ ۴۰ روزه رخ داد، از سوی دولت عراق محکوم شد و در سطح ملی نیز با محکومیت گسترده مواجه بود. امیدواریم این توافق، رژیم صهیونیستی را متوجه پیامدهای اقداماتش کند و مسیر جدیدی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران بگشاید.

رئیس مجلس عراق افزود: باید تأکید کنم که چه در سطح ملی و چه در سطح مردمی، همبستگی بسیار بالایی میان ملت‌های عراق و ایران وجود دارد. در سطح روابط پارلمانی نیز ان‌شاءالله همکاری‌های دو کشور استمرار خواهد داشت.