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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۷

کنایه قالیباف به ترامپ؛ از سوءتغذیه ۴۰ میلیون آمریکایی چه خبر؟!

کنایه قالیباف به ترامپ؛ از سوءتغذیه ۴۰ میلیون آمریکایی چه خبر؟!

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزافه‌گویی ترامپ علیه مردم ایران گفت: بیش از چهل میلیون از شهروندان خودتان وابسته به کوپن غذا (برنامه کمک غذایی دولت) هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف شامگاه امشب در متنی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود نوشت: تصور کنید بیش از چهل میلیون از شهروندان خودتان وابسته به کوپن غذا (برنامه کمک غذایی دولت) باشند، اما همزمان یک کشور دیگر را «گرسنه» خطاب کنید.

وی افزود: این حرف، یک اعلام یا ادعای ساده نیست؛ این یک فرافکنی است. یعنی مشکلات خودتان را به دیگران نسبت می‌دهید.

قالیباف خاطر نشان کرد: نصیحت‌ها و توصیه‌هایتان درباره برنامه SNAP (برنامه کمک غذایی آمریکا) را برای خودتان نگه دارید.

وی ادامه داد: ما خودمان درباره دارایی‌هایمان تصمیم‌ میگیریم شما فکر نرخ سوءتغذیه در کشور خودتان باشید.

کد مطلب 6878562

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