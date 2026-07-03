کنایه قالیباف به ترامپ؛ از سوءتغذیه ۴۰ میلیون آمریکایی چه خبر؟!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف شامگاه امشب در متنی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود نوشت: تصور کنید بیش از چهل میلیون از شهروندان خودتان وابسته به کوپن غذا (برنامه کمک غذایی دولت) باشند، اما همزمان یک کشور دیگر را «گرسنه» خطاب کنید.
وی افزود: این حرف، یک اعلام یا ادعای ساده نیست؛ این یک فرافکنی است. یعنی مشکلات خودتان را به دیگران نسبت میدهید.
قالیباف خاطر نشان کرد: نصیحتها و توصیههایتان درباره برنامه SNAP (برنامه کمک غذایی آمریکا) را برای خودتان نگه دارید.
وی ادامه داد: ما خودمان درباره داراییهایمان تصمیم میگیریم شما فکر نرخ سوءتغذیه در کشور خودتان باشید.
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