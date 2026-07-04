به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی همواره در مسیر خدمت به مردم تلاش کرده‌اند، اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان، کمبود نیروی انسانی در ادارات است که مشکلاتی را در ارائه خدمات ایجاد کرده است.

وی افزود: با وجود این شرایط، مدیران باید با روحیه جهادی در میدان باشند و تکریم ارباب‌رجوع را در اولویت قرار دهند تا مردم کمترین آسیب را از این کمبودها متحمل شوند.

حضور مدیران در برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید

فرماندار بیجار با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، سید علی خامنه‌ای، گفت: انتظار می‌رود همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مراسم بدرقه کاروان‌های اعزامی و برنامه‌های بزرگداشت حضور فعال داشته باشند و شأن این مناسبت به بهترین شکل حفظ شود.

وی با قدردانی از فضاسازی انجام شده در سطح شهر افزود: فضاسازی شهری متناسب با مراسم تشییع رهبر شهید انجام شده و لازم است همه دستگاه‌ها برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم همکاری کنند.

لزوم پیگیری مشکلات زیرساختی شهرستان

کاظمی با اشاره به برخی مطالبات مردمی اظهار کرد: وضعیت جایگاه‌های سوخت و محدودیت بنزین آزاد از جمله موضوعاتی است که همواره مورد گلایه شهروندان بوده و افزایش تعداد موتورسیکلت‌ها در شهرستان نیز مصرف سوخت را بالا برده است.

وی ادامه داد: در حوزه آب‌رسانی و آسفالت روستاها نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و پایین بودن ضریب برخورداری شهرستان از آسفالت روستایی، ضرورت توجه بیشتر به بیجار را نشان می‌دهد.

فرماندار بیجار با بیان اینکه مجموع اعتبارات استانی، نفت و گاز و توازن شهرستان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، گفت: این میزان اعتبار پاسخگوی همه نیازهای شهرستان نیست و با توجه به شرایط خاص بیجار و افزایش جمعیت در ایام مختلف سال، باید در نحوه تخصیص اعتبارات بازنگری شود.

وی در پایان بر ضرورت مطالبه‌گری مدیران تأکید کرد و افزود: مسئولان شهرستان باید با پیگیری مستمر، زمینه جذب اعتبارات بیشتر و جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی بیجار را فراهم کنند.