حمایت اقتصادی از تولید داخلی؛ از مدرسه تا خانه

یادداشت مهمان_سعیده سیف اللهی مقدم کارشناس مدیریت؛وقتی صحبت از حمایت از تولید داخلی میشود، بسیاری تصور میکنند این موضوع تنها به کارخانهها، دولت یا صاحبان کسبوکار مربوط است. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. هر یک از ما، از دانشآموز گرفته تا پدر و مادر، میتوانیم با تصمیمهای ساده و روزمره در تقویت تولید داخلی نقش داشته باشیم. حمایت از تولید داخلی از همان لحظهای آغاز میشود که برای خرید یک دفتر، مداد، کیف مدرسه یا حتی مواد غذایی، بین کالای ایرانی و خارجی انتخاب میکنیم.
شاید این انتخاب در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما وقتی میلیونها نفر چنین تصمیمی بگیرند، نتیجه آن رونق کارخانهها، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش تولید و تقویت اقتصاد کشور خواهد بود. اقتصاد سالم، از رفتارهای درست مردم شکل میگیرد و مدرسه بهترین مکان برای آموزش این فرهنگ به نسل آینده است.
مدرسه؛ نخستین کلاس آموزش مسئولیت اقتصادی
دانشآموزان هر روز با انتخابهای مختلفی روبهرو هستند. خرید لوازمالتحریر، پوشاک مدرسه، وسایل ورزشی یا حتی تغذیه روزانه، فرصت مناسبی برای تمرین حمایت از تولید داخلی است. اگر دانشآموز یاد بگیرد که هنگام خرید، کیفیت، قیمت و تولیدکننده کالا را بررسی کند، در آینده نیز مصرفکنندهای مسئولیتپذیر خواهد بود.
مدرسه میتواند این فرهنگ را با روشهای جذاب آموزش دهد. برگزاری نمایشگاه محصولات ایرانی، دعوت از کارآفرینان، بازدید از کارگاههای تولیدی، مسابقات ایدهپردازی و معرفی برندهای موفق داخلی، باعث میشود نوجوانان رابطه مستقیمی میان تلاش تولیدکنندگان و زندگی روزمره خود ببینند.
هر خرید یک رأی است
وقتی کالایی را میخریم، در حقیقت به تولیدکننده آن رأی میدهیم. اگر محصول داخلی با کیفیت را انتخاب کنیم، به ادامه فعالیت یک کارخانه، حفظ شغل کارگران و سرمایهگذاری بیشتر کمک کردهایم. به همین دلیل، خرید فقط خرج کردن پول نیست؛ بلکه نوعی تصمیم اقتصادی و اجتماعی است.
خانواده؛ الگوی اصلی فرزندان
بخش بزرگی از آموزش اقتصادی در خانه اتفاق میافتد. فرزندان بیش از آنکه به توصیهها گوش دهند، رفتار والدین را مشاهده میکنند. اگر خانواده هنگام خرید درباره کیفیت محصولات ایرانی صحبت کند، دلیل انتخاب خود را توضیح دهد و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، این رفتار به مرور به یک عادت در ذهن فرزند تبدیل خواهد شد.
همچنین خانواده میتواند فرزندان را در تصمیمگیریهای خرید شریک کند. مقایسه کالاها، بررسی کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش، فرصت خوبی برای آموزش مهارت تصمیمگیری و مدیریت اقتصادی است.
تولید داخلی یعنی اشتغال بیشتر
هر کارخانه یا کارگاه تولیدی، محل کار دهها یا صدها نفر است. زمانی که مردم محصولات داخلی را خریداری میکنند، چرخه تولید ادامه پیدا میکند و فرصتهای شغلی حفظ میشود. رونق تولید تنها به سود صاحبان کارخانه نیست؛ بلکه درآمد خانوادهها، رشد شهرها و پیشرفت کشور نیز به آن وابسته است.
اگر تولید کاهش پیدا کند، بسیاری از مشاغل آسیب میبینند. بنابراین حمایت از تولید داخلی، در واقع حمایت از اشتغال جوانان و آینده اقتصادی جامعه است.
کیفیت را مطالبه کنیم
حمایت از تولید داخلی به معنای چشمپوشی از کیفیت نیست. مصرفکنندگان حق دارند کالای باکیفیت، استاندارد و با قیمت مناسب دریافت کنند. هرچه مردم با دقت بیشتری خرید کنند و نظر خود را درباره کیفیت محصولات بیان کنند، تولیدکنندگان نیز برای بهبود کالاهای خود تلاش بیشتری خواهند کرد. حمایت آگاهانه، هم به نفع مصرفکننده است و هم به نفع تولیدکننده.
نوجوانان؛ سفیران فرهنگ مصرف درست
نوجوانان امروز، مصرفکنندگان و مدیران فردای جامعه هستند. اگر از همین سن با مفاهیم مدیریت هزینه، حمایت از تولید ملی، صرفهجویی و مسئولیت اجتماعی آشنا شوند، در آینده تصمیمهای اقتصادی منطقیتری خواهند گرفت.
دانشآموز میتواند در مدرسه، خانه و حتی فضای مجازی، دیگران را به خرید آگاهانه تشویق کند. معرفی محصولات باکیفیت ایرانی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و انتشار تجربههای مثبت از استفاده کالاهای داخلی، نمونههایی از این نقشآفرینی است.
فناوری؛ فرصتی برای معرفی تولیدکنندگان داخلی
امروزه بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی از طریق فضای مجازی محصولات خود را معرفی میکنند. نوجوانان که آشنایی بیشتری با فناوری دارند، میتوانند با تولید محتوای مناسب، معرفی محصولات باکیفیت، تهیه فیلم یا عکس و حتی راهاندازی صفحات آموزشی، سهمی در معرفی تولیدات داخلی داشته باشند.
البته در این مسیر باید صداقت را رعایت کرد و تنها محصولاتی را معرفی کرد که از کیفیت مناسب برخوردار هستند. اعتماد مردم، مهمترین سرمایه هر تولیدکننده است.
از مصرفکننده به تولیدکننده
اقتصاد مقاوم و پویا تنها با خرید شکل نمیگیرد؛ بلکه با تولید نیز تقویت میشود. بسیاری از نوجوانان میتوانند از علاقهها و مهارتهای خود برای تولید محصولات کوچک، صنایع دستی، آثار هنری، نرمافزار، محتوای آموزشی یا خدمات دیجیتال استفاده کنند. این تجربهها علاوه بر ایجاد درآمد، روحیه کارآفرینی را نیز تقویت میکند.
کارآفرینی از سنین پایین، اعتمادبهنفس، خلاقیت و مسئولیتپذیری را افزایش میدهد و زمینه ورود موفقتر نوجوانان به بازار کار آینده را فراهم میکند.
فرهنگ صرفهجویی؛ مکمل حمایت از تولید
حمایت از تولید داخلی فقط به خرید کالا محدود نمیشود. استفاده درست از وسایل، تعمیر کالاهای قابل استفاده، جلوگیری از اسراف و مدیریت مصرف انرژی نیز به اقتصاد خانواده و کشور کمک میکند. هرچه منابع کمتر هدر بروند، امکان سرمایهگذاری و تولید بیشتر فراهم خواهد شد.
صرفهجویی به معنای محروم کردن خود از امکانات نیست؛ بلکه یعنی استفاده درست، هوشمندانه و مسئولانه از نعمتهایی که در اختیار داریم.
آینده از انتخابهای امروز ساخته میشود
هیچ اقدام بزرگی بدون تصمیمهای کوچک آغاز نمیشود. انتخاب یک دفتر ایرانی، استفاده درست از وسایل مدرسه، صرفهجویی در مصرف برق، حمایت از یک تولیدکننده محلی یا معرفی یک محصول باکیفیت ایرانی، شاید کار کوچکی به نظر برسد؛ اما همین رفتارها در کنار یکدیگر آینده اقتصاد کشور را میسازند.
هر نوجوان میتواند از امروز سهم خود را در ساختن آیندهای بهتر ایفا کند. اقتصاد قوی، تنها با سرمایه و کارخانه ساخته نمیشود؛ بلکه با فرهنگ، مسئولیتپذیری و انتخابهای درست مردم شکل میگیرد.
حمایت از تولید داخلی یک مسئولیت همگانی است که از خانه آغاز میشود و در مدرسه، جامعه و محیط کار ادامه پیدا میکند. آموزش این فرهنگ به نوجوانان، سرمایهگذاری برای آینده کشور است. اگر نسل امروز بیاموزد که با انتخابهای آگاهانه، مصرف مسئولانه، مطالبه کیفیت و تقویت روحیه کارآفرینی از تولید داخلی حمایت کند، فردا اقتصادی توانمندتر، اشتغال بیشتر و جامعهای پویا خواهیم داشت. هر خرید آگاهانه، هر ایده خلاقانه و هر رفتار مسئولانه، گامی در مسیر پیشرفت کشور و ساختن آیندهای روشنتر برای همه خواهد بود.
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