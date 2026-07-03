اطلاعیه شماره دو آستان قدس ویژهٔ مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، آستان قدس رضوی ویژهٔ مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی اطلاعیه جدیدی را صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیهالسلام)، به استحضار ملت بزرگوار ایران اسلامی، بهویژه زائران و مجاوران بارگاه نورانی حضرت علیبنموسیالرضا(علیه آلاف التحیة و الثناء) میرسانیم:
آستان قدس رضوی با اولویت قطعی تداوم جریان زیارت و خدمترسانی شایسته و ایمن به زائران عزیز، تمهیدات لازم را برای برگزاری شایسته مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای گرانقدر از خانواده معظم ایشان پیشبینی کرده است.
در همین چارچوب و بهمنظور فراهمسازی مقدمات این مراسم باشکوه و معنوی، تمهیدات و تغییراتی در فرایند تشرف به زیارت بارگاه منور رضوی مدنظر قرار گرفته است.
بر این اساس، جریان زیارت و تردد زائران در صحنهای پیرامونی حرم مطهر بهصورت مستمر و بدون وقفه تداوم مییابد و محدودیتهای تشرف و تردد، صرفاً در صحنها و رواقهای مرکزی حرم مطهر رضوی، از ظهر چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت تدریجی اعمال میشود و تا پایان مراسم تدفین ادامه خواهد داشت.
از زائران حضرت شمسالشّموس (علیهالسلام) خواهشمندیم این مهم را در برنامهریزی سفر به مشهد مقدس مد نظر قرار دهند و با خادمان خود در اجرای هرچه شایستهتر این مراسم همکاری نمایند. یقین داریم همراهی و صبر شما، همچون همیشه، پشتوانه برگزاری آیینی در شأن حرم مطهر رضوی و رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.
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