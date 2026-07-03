حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید نشانه اقتدار و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بردسکن با بیان اینکه رسیدگی به امور مردم از مهم‌ترین درس‌های مکتب امام حسین (ع) است، اظهار کرد: خداباوری و ولایت‌پذیری از ارکان اصلی تربیت اسلامی و تقویت روحیه انقلابی است و انسان برای رسیدن به مسیر ولایت باید از خواسته‌های نفسانی عبور کرده و خدا را در همه حال ناظر بر اعمال خود بداند.

امام جمعه بردسکن با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در مواجهه با مطالبات مردمی افزود: قانون برای رفع مشکلات مردم وضع شده است، نه اینکه به بهانه اجرای بخشنامه، کار مردم بر زمین بماند.

وی تاکید کرد: مسئولان وظیفه دارند با روحیه خدمتگزاری، گره از مشکلات مردم باز کنند، نه اینکه بر مشکلات آنان بیفزایند.

امینی با دعوت مردم به حضور گسترده در مراسم تشییع «قائد امت»، این حضور را نشانه اقتدار، وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: هیئت‌های مذهبی نیز باید علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، در مسیر بصیرت‌ افزایی و تبیین معارف عاشورا حرکت کنند و برنامه‌های فرهنگی خود را به ایام محرم محدود نکنند.

امام جمعه بردسکن همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان و سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا، تأکید کرد: ملت ایران هرگز این جنایت‌ها را فراموش نخواهد کرد. امام جمعه بردسکن در ادامه ضمن قدردانی از رویکرد وحدت‌آفرین رئیس‌جمهور، از برخی اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره ولایت فقیه انتقاد کرد و گفت: مسئولان ارشد کشور باید منشأ وحدت بوده و شناخت عمیق و صحیحی از جایگاه ولایت فقیه داشته باشند.