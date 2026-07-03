به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به لرستان، از پرداخت ۴.۱ همت اعتبار به طرح‌های تسهیلاتی خبر داد و گفت: یک‌همت اعتبار برای این طرح‌ها نیز در مراحل نهایی پرداخت قرار دارد.

وی گفت: در حوزه طرح‌های تسهیلاتی، مبلغ ۲۳ همت اعتبار به استان اختصاص‌یافته که در مجموع ۵.۱ همت اعتبار پرداخت یا در مرحله نهایی پرداخت است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به اختصاص ۵۵ همت اعتبار برای طرح‌های سرمایه‌گذاری، ادامه داد: از این محل نیز تاکنون دو همت طرح، اجرایی شده است.

امیدی شاه‌آباد، بیان داشت: برای جذب منابع این طرح‌ها نیز جلسات فشرده‌ای در استان و مرکز با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود تا این روند به شکل ویژه، عملیاتی شود.

وی افزود: جذب این منابع در راستای ایجاد اشتغال، بهبود تولید و افزایش ارزش افزوده و ارتقا شاخص‌های اقتصادی استان، اثرگذار خواهد بود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: در حوزه طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند شیلات از جمله پرورش ماهیان خاویاری و سردابی، تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده و شاهد اقدامات مؤثر در این بخش‌ها هستیم.

امیدی شاه‌آباد، گفت: در حوزه طرح‌های سرمایه‌گذاری، طرح توسعه شیر پاستوریزه پگاه لرستان و افزایش تولید این مجموعه در حال اجرا است.

وی افزود: باتوجه‌به تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری‌های استاندار، این طرح‌ها باید در بازه زمانی دوساله به اتمام خواهد رسید.