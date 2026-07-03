۸ موکب در کاشان جهت پذیرایی از زائران تشییع امام شهید فعال هستند

حجت الاسلام و المسلمین مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم دارالمومنین کاشان و هیئات مذهبی آماده پذیرایی از زائران مراسم تشییع امام شهید هستند.

وی با اشاره به اینکه هشت موکب برای استراحت و پذیرایی از زائران مراسم تشییع امام شهید فعال هستند، ابراز کرد: این مواکب کاملا مردمی و در سطح شهرستان کاشان آماده پذیرایی از زائران و هموطنان عزیز هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با اشاره به اینکه این مواکب مردمی در مسیرهای بین راهی هستند، تصریح کرد: نخستین موکب در مجتمع تفریحی سانارا، ۱۵ کیلومتر بعد از نطنز روبروی سایت شهید احمدی روشن هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت آزادراه پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: دیگر مواکب در عوارضی کاشان و عوارضی قمصر در مسیرهای رفت و برگشت و همچنین مجتمع بین راهی روناک و مجتمع کاسپین بعد از شهر مشکات پیش بینی و آماده پذیرایی از زائران امام شهید هستند.

بصیرتی با اشاره به اینکه دو موکب هم در مسیر رفت کاشان به قم و مسیر برگشت قم به کاشان تعبیه شده است، گفت: این مواکب به ترتیب در ۵۰ کیلومتری قم روبروی آب‌شیرین و روبروی شهر مشکات، مسجد شهدا، ۳۰ کیلومتری کاشان فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: برای اسکان زائران در شهر کاشان نیز مصلی بقیه الله الاعظم(عج)، شهدای گمنام و حسینیه ها و مدارس نیز آماده پذیرش مهمانان عزیز هستند.